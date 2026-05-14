محمود خالد

هل يعتزل سالم الدوسري؟ .. بنزيما لن يكرر سيناريو الاتحاد ومستقبل إنزاجي يضع الهلال بين خيارين أحلاهما مر!

تحديات تنتظر الهلال في الموسم الجديد..

تغيير شامل؟ .. ذلك هو السؤال الذي بات يدور في أذهان جماهير نادي الهلال، حول وضع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

أولى بوادر المرحلة الجديدة، تتمثل في ريتشارد هيوز، المدير الرياضي بنادي ليفربول، والذي صار اسمه مرتبطًا بالهلال، بتقديم عروض من أجل إقناعه باتخاذ خطوة الرحيل عن قلعة الريدز، رغم تمسكهم به، والتوجه إلى السعودية.

تحديات كثيرة تواجه الهلال، وملامح لملفات ساخنة، قد نشهدها في الفترة المُقبلة، بالتزامن مع انتهاء الموسم الحالي، والذي لا تزال ستتحدد معالمه النهائية، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

وفيما يلي، نستعرض أبرز التحديات التي تواجه الهلال من أجل التحضير للموسم الجديد..

  Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League

    مستقبل سيموني إنزاجي

    بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أولى الملفات التي سيتولاها ريتشارد هيوز، هي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، والعمل على بناء مشروع طويل الأمد، على أسس أكثر استقرارًا.

    إذا أجرينا كشف حساب لإنزاجي مع الهلال - في المجمل -، فإنه ليس "سوداويًا" كما يصور البعض، بل جاء على النحو التالي..

    * التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

    * التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، في نسختها الأولى بالنظام الموسع، بعد التعادل مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

    وبخلاف ذلك، فإن الهلال لا يزال يملك الأمل، ولو ضعيفًا، في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، في انتظار تعثر النصر، إلا أن الكارثة الكبرى تمثلت في الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ويمكن القول إن بداية إنزاجي مع الهلال، هي ذاتها التي حققها مع الإنتر، بالفوز بلقب الكأس، في أولى مواسمه، إلا أنه انتظر للموسم الثالث، كي يتوج بالدوري الإيطالي، وهذا بالطبع لن يكون متاحًا للتكرار مع الهلال، إذا ما تأكد استمراره.

  • لا لعشوائية الشتوية .. ووداعًا للكرة الهجومية

    بقياس الصفقات الشتوية التي أبرمها نادي الهلال، فإنه يجب الاعتراف بأنها اتسمت بـ"العشوائية"، بضم العديد من اللاعبين، دون التركيز على الخانات التي يحتاج الهلال إلى تدعيمها، مثل الظهير الأيمن، خاصة مع إعارة كانسيلو.

    وبعد التصريحات التي ذكرها كانسيلو في ليلة تتويجه مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني، بأن إدارة الهلال لم تفِ بوعودها، فإن المؤشر يتجه نحو صعوبة بقاء الظهير البرتغالي، وبالتالي، يجب على الزعيم من الآن، أن يضع ملف الظهير الأيمن، على أولوية الطاولة.

    وكما ذكرت سلفًا، فإن الهلال حقق إنجازات مع سيموني إنزاجي، ولكن إدارة الزعيم ربما تكون بين خيارين أحلاهما مر..

    * إقالة إنزاجي، وتحمل قيمة الشرط الجزائي في عقده "35 مليون يورو".

    * بقاء إنزاجي، ووداع نظرية الكرة الهجومية، التي اعتاد عليها الهلال، بالاستحواذ والضغط العالي.

    وبخلاف ذلك، فإن الإبقاء على إنزاجي، في ظل الضغوط المتواصلة من أجل الاستغناء عنه، قد يضع الهلال أمام خطر إقالته "المحتملة" في منتصف الموسم المُقبل، إذا لم يحقق الفريق النتائج المأمولة، في ظل بناء المشروع حول المدرب الإيطالي، واستقدام مدرب جديد يكون مطالبًا بتطبيق الكرة الهجومية لمنظومة معدة لتكتيك دفاعي يعتمد على التحولات.

  Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League

    سيناريو الاتحاد لن يتكرر يا بنزيما

    لنتذكر كيف كان وضع كريم بنزيما مع الاتحاد في أول مواسمه؟ غياب عن الكثير من المباريات الحاسمة، اتهامات وسط إصاباته المتكررة، ولكن في الموسم الثاني، انقلبت الحال 180 درجة، حيث بات صاحب الدور الرئيس في قيادة العميد لثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    المدير الرياضي رامون بلانيس، أكد سلفًا بأن السر وراء ثورة التغيير في الاتحاد، بأن المشروع بات مرتكزًا حول كريم بنزيما، ومن ثم رأينا المدرسة الفرنسية، بتواجد لوران بلان، وموسى ديابي ونجولو كانتي، مع تواجد الجزائري حسام عوار، ما حوّل الفريق إلى وحش يسيطر على الثنائية.

    سيناريو الموسم الأول، أو منتصف الموسم الأول - إن جاز التعبير -، تكرر مع بنزيما في الهلال، إصابات متكررة، وغياب تأثيره الهجومي تمامًا في المباريات الحاسمة.

    السؤال هو "هل يرتكز المشروع حول بنزيما؟"، الإجابة: لا، لن بنزيما هنا جزء من مجموعة، وليس قائد المجموعة كما كان في الاتحاد، أي أنه سيكون مُلزمًا بتقبل المنظومة الجديدة التي سيتم بناؤها للموسم المُقبل، في ظل الحديث أيضًا عن مستقبله، كونه سيصبح موسمه الأخير مع الهلال.

  Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions Elite

    هل يفكر سالم في الاعتزال؟

    لننتقل من كريم بنزيما إلى سالم الدوسري، قائد الهلال، والذي مر بتباين في المستوى خلال الموسم الجاري، بين "تخبط" في طريقة إنزاجي، وتألق مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

    هذا الأمر ربما يعطي بادرة أمل للدوسري، من أجل التألق في كأس العالم 2026، ولكن ماذا عن وضعه في الهلال، إذا ما استمر إنزاجي؟

    سالم الدوسري عانى من تداخل الأدوار مع تيو هيرنانديز، وتراجعت أرقامه بشكل ملحوظ، خاصة على مستوى النخبة الآسيوية، التي شهدت خروج الهلال مبكرًا، لدرجة أن إنزاجي تلقى سؤالًا في مؤتمر صحفي، حول سر تفضيل سالم على سلطان مندش.

    ومع كثرة الحديث حول مستقبل سالم الدوسري، وتخييره بين الاستمرار أو الاعتزال وتولي منصب إداري، بات هذا الملف أيضًا ضمن التحديات التي تواجه الهلال، وإن أجزنا القول إن عقد الدوسري لا يزال مستمرًا حتى صيف 2028.

  • كلمة أخيرة..

    لا يزال الهلال متمسكًا بأمل الدوري، في الأمتار الأخيرة، ولكن حتى إن فاز باللقب، فإن الخروج المبكر من النخبة الآسيوية، كان بمثابة "الصاعقة"، التي أشعلت مطالبات الكثيرين بالتخلي عن سيموني إنزاجي، ليصبح بقاؤه أو رحيله بمثابة "المجازفة".

    الكثير من الملفات ستكون في مواجهة الهلال، بعد نهاية الموسم، أبرزها في قائمة الراحلين عن النادي، والتركيز على الصفقات التي تسد ثغرات الفريق، والسؤال هو "هل يواصل الزعيم اللعب بالاسلوب الدفاعي في الموسم الجديد، ويصبر على إنزاجي الذي حقق إنجازات في أول موسمه؟ أم يتخلى عنه، ويبدأ البناء من جديد؟". شاركنا برأيك عزيزي القارئ!

