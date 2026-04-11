حتى تكتمل "الصفقة المثالية": ليوناردو ليس الخيار الأفضل لتعويض صلاح في ليفربول .. بل نجم آخر في الهلال!

قبل أيام، خرج مقترح إنجليزي بإبرام صفقة تبادلية بين الهلال وليفربول، يقضي بانتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى العملاق السعودي، مقابل ضم البرازيلي "الشاب" ماركوس ليوناردو، في الميركاتو الصيفي.

وذكر موقع Givemesport، حينها بأن تلك الصفقة ستكون بمثابة "حل مثالي للجميع"، خاصة وأن ليوناردو كان مطلوبًا من عدة أندية، بعد تألقه مع الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويمكن القول إن الحديث عن محمد صلاح والهلال ليس وليد اللحظة، بل هو سيناريو يظهر في كل فترة انتقالات "تقريبًا"، والتي اشتعلت جذوتها مع نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة تصميمية لصلاح بقميص الهلال، في شتوية 2025، إلا أن ليفربول حينها رد بتجديد عقد الجناح المصري، حتى صيف 2027.

ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، صلاح يتراجع كثيرًا مع ليفربول، ويدخل في عدة أزمات مع آرني سلوت، المدير الفني للريدز، ثم ينشر مقطع فيديو، يعلن خلاله عن رحيله رسميًا عن قلعة الآنفيلد، في الصيف المُقبل، مع التوصل لاتفاق مع الإدارة بالرحيل "مجانًا".

لنضع مقترحًا آخر، لا يخرج عن نطاق الصفقة التبادلية بين الهلال وليفربول، ولكن ليس ماركوس ليوناردو، بل بنجم آخر قد يكون "الحل المثالي" للرحيل.

