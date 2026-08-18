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Darwin Nunez Karim Benzema Hilal (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

الهلال يتفاوض مع "3 مهاجمين عالميين" للتخلص من كريم بنزيما.. وتحول مفاجئ في مستقبل داروين نونيز

الهلال
كريم بنزيما
داروين نونيز
هاري كين
فيكتور أوسيمين
أولي واتكينز
أستون فيلا
بايرن ميونخ
جلطة سراي
دوري روشن السعودي
انتقالات

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تحركات مكثفة من عملاق الرياض الهلال؛ لتدعيم مركز "قلب هجوم" الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يُعاني من تراجع في المستوى، خلال العامين الأخيرين، مع عدم التتويج بأي بطولة كبيرة؛ حيث اكتفى بلقب السوبر السعودي 2024-2025، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

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  • الهلال يتفاوض مع 3 مهاجمين عالميين

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تفاوض عملاق الرياض الهلال مع "3 مهاجمين عالميين"؛ من أجل التعاقد مع أحدهم بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    الفراج أشار عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، إلى أن الثلاثي العالمي الذي يتفاوض معهم الهلال حاليًا، لتدعيم مركز "قلب هجوم" الفريق الأول؛ هم:

    * 1- المهاجم الإنجليزي هاري كين "بايرن ميونخ".

    * 2- المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز "أستون فيلا".

    * 3- المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين "جلطة سراي".

    وأكد الفراج أن الهلال، بمجرد حسم التعاقد مع أحد المهاجمين الثلاثة - سالفي الذكر -؛ سيقوم بفسخ عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بشكلٍ نهائي.

    أما إذا فشل الزعيم الهلالي، في الملفات الثلاثة؛ فإن بنزيما سيستمر مع الفريق الهلالي، حتى الميركاتو الشتوي القادم - على أقل تقدير -.

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  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    محادثات بين هاري كين ومسؤول الهلال.. ولكن!

    خبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ يتواكب مع ما أعلنه الصحفي أليكس كروك عبر شبكة "توك سبورت"، في الساعات القليلة الماضية.

    كروك كشف عن أن سايمون فرانسيس، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، أجرى محادثات بالفعل مع المهاجم الإنجليزي هاري كين؛ لمعرفة خططه الحالية، وحتى في المستقبل القريب.

    وشدد كروك على أن انتقال كين إلى الهلال، في صيف العام الحالي، يبدو أمرًا صعبًا للغاية؛ خاصة مع اقتراب اللاعب من تجديد عقده مع العملاق الألماني بايرن ميونخ، لمدة موسمين أخريين.

  • تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع أولي واتكينز

    أما بخصوص المهاجم الإنجليزي الآخر أولي واتكينز؛ فقد كشف الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو، عن تفاصيل العرض المقدم من عملاق الرياض الهلال للتعاقد معه.

    رومانو أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تقديم الهلال عرضًا إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، بقيمة 45 مليون يورو - شاملة الإضافات -؛ من أجل حسم صفقة واتكينز بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

    وأوضح رومانو أن المهاجم الإنجليزي، متحمس للانضمام إلى الهلال؛ بينما ستكون الكلمة الأخيرة في يد إدارة أستون فيلا، التي رفضت عرضين سابقين من الزعيم أيضًا.

    ويبدو أن نادي أستون فيلا، رفض عرض الزعيم الهلالي الجديد؛ وفقًا لما ذكره الصحفي الرياضي دافيد أورنستين، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

    أورنستين لفت إلى أن النادي الإنجليزي، رفض عرضًا بقيمة 45 مليون يورو من الهلال؛ بينما تظل مساعي الزعيم مستمرة حتى الآن، لضم واتكينز.

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  • تحول كبير في مستقبل داروين نونيز

    وعلى جانب آخر.. فجّر الصحفي الرياضي أحمد العجلان، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم عملاق الرياض الهلال.

    نونيز كان قريبًا للغاية، من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور التركي؛ للعب بجوار النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

    إلا أن العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن تحول كبير في مستقبل نونيز؛ الذي بات قريبًا الآن من الانضمام إلى نادي الدرعية، ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

    وأشار العجلان إلى أن الدرعية اتفق مع الهلال، على استعارة المهاجم الأوروجوياني؛ حيث من المقرر أن يتم توقيع العقود اليوم الأربعاء، مع انضمام اللاعب لتدريبات الفريق بعدها.