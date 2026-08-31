"بعض الفصول لا تحتاج إلى سنوات"!.. الهلال يعلن رحيل كريم بنزيما رسميًا والمتكفل بـ"فسخ عقده"

وفي هذا السياق.. أعلن عملاق الرياض الهلال مساء اليوم الإثنين، فسخ عقد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، بـ"التراضي".

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ عن ذلك: "النادي وبنزيما يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية، بـ(التراضي)".