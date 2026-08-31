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Karim BenzemaGetty
أحمد فرهود

"بعض الفصول لا تحتاج إلى سنوات"!.. الهلال يعلن رحيل كريم بنزيما رسميًا والمتكفل بـ"فسخ عقده"

الهلال
كريم بنزيما
دوري روشن السعودي
انتقالات

جاء بشكلٍ مفاجئ.. ورحل سريعًا

بعد 6 أشهر فقط؛ انتهت قصة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع عملاق الرياض الهلال، بشكلٍ رسمي.

بنزيما انضم إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم مطلع فبراير 2026، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد؛ قبل أن يرحل نهائيًا وبشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

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  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال "يفسخ عقد" كريم بنزيما رسميًا

    وفي هذا السياق.. أعلن عملاق الرياض الهلال مساء اليوم الإثنين، فسخ عقد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، بـ"التراضي".

    وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ عن ذلك: "النادي وبنزيما يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية، بـ(التراضي)".

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  • من هو "المتكفل" بقيمة فسخ عقد كريم بنزيما؟

    ومن ثم.. أصدر عملاق الرياض الهلال بيانًا رسميًا، مساء اليوم الإثنين؛ أعلن فيه تكفل مالك النادي الأمير الوليد بن طلال، بقيمة فسخ عقد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما.

    وقال الهلال في بيانه: "يقدّم مجلس الإدارة خالص شكره وتقديره إلى ابن طلال، على مبادرته التاريخية التي تعكس حرصه الدائم على مساندة النادي وتعزيز مسيرته، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، ومواصلة حضوره التنافسي على مختلف الأصعدة".

  • الهلال يودع كريم بنزيما بـ"مقطع فيديو"

    وأخيرًا.. نشر عملاق الرياض الهلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين؛ لشكر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على الفترة القصيرة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وأكد النادي خلال هذا المقطع، أن بنزيما دخل ذاكرة الهلاليين رغم المدة القصيرة؛ قائلًا: "بعض الفصول لا تحتاج إلى سنوات، من أجل ترك أثر".

    وأعرب الزعيم الهلالي في النهاية، عن تشرفه بارتداء واحد من أعظم النجوم عبر تاريخ كرة القدم، لقميص الفريق الأزرق.

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    مسيرة كريم بنزيما بين ناديي الاتحاد والهلال

    المهاجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.

    وبدأ بنزيما رحلته في الملاعب السعودية، مع العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد؛ الذي مثّله في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2026، وتوّج معه بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    ثم.. انتقل المهاجم الفرنسي المخضرم إلى عملاق الرياض الهلال، في مطلع فبراير من العام الحالي؛ وذلك بعد خلافات عنيفة مع إدارة الاتحاد، وزملائه في صفوف الفريق.

    ومع الهلال؛ سجل بنزيما 10 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 16 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

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