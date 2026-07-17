رغم تصريحات وكيله: 60 يومًا تحسم مصير كوليبالي .. قد يصبح خارج الهلال في حالة واحدة!

وأفادت تقارير بأن كوليبالي يعاني من "تجمع دموي"، وكان بحاجة لإجراء عملية جراحية، إلا أنه قرر التحامل على نفسه من أجل المشاركة مع منتخب السنغال في كأس العالم.

وفوق أرض الميدان، قدم كوليبالي أداءً لم يكن على قدر التطلعات، والذي تجلّى في مباراة النرويج بالجولة الثانية، حينما تسبب في خطأين فادحين أسفرا عن هدفين لهالاند ورفاقه، فيما قرر المدرب بابي ثياو، إجلاسه على مقاعد البدلاء، في المباراة الثالثة أمام العراق، وكذلك لقاء دور الـ32، أمام بلجيكا.

وكان المنتخب السنغالي قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، بثنائية في مرمى بلجيكا، قبل أن ترد كتيبة رودي جارسيا بالتعادل بهدفين في الدقيقتين 86 و89، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، قبل أن يوقّع تيليمانس على الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 120+5، ويقصي أسود التيرانجا من المونديال.