Al Hilal v Damac: Saudi Pro League
"اللقطة كانت سهلة".. الكشف عن خطأ تحكيمي فادح ساعد الهلال على الفوز ونجم ضمك يسخر بطريقته

الهلال
ياسين بونو
الهلال ضد ضمك
ضمك
دوري روشن السعودي

ماذا حدث في مباراة الهلال وضمك؟!..

شهدت مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي ضمك، مساء يوم الثلاثاء، لقطة مثيرة للجدل؛ بقيادة الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش.

الهلال فاز (1-0) على ضيفه ضمك، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • ضمك يطلب "ركلة جزاء" ضد الهلال.. والحكم لا يحتسب أي شيء!

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 57 من عمر مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي ضمك، مُطالبات من الأخير بالحصول على "ركلة جزائية".

    مُطالبات ضمك بالحصول على "الركلة الجزائية"؛ جاءت بعد سقوط متوسط الميدان الأرجنتيني فالنتين فادا، داخل منطقة الـ18 الهلالية.

    فادا سقط أثناء محاولته مراوغة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الزعيم الهلالي؛ حيث أكد متوسط الميدان الأرجنتيني، أنه تعرض للعرقلة.

    إلا أن الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، الذي أدار مباراة الهلال وضمك، رفض احتساب أي قرار في هذه اللقطة؛ معتبرًا أنه لا يوجد أي خطأ من بونو ضد فادا، مثلما يدعي الأخير.


  • رد فعل نجم ضمك على لقطته في مباراة الهلال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يبدو أن النجم الأرجنتيني فالنتين فادا، متوسط ميدان نادي ضمك، لم يقتنع بقرار الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش؛ بعدم احتساب "ركلة جزاء" ضد عملاق الرياض الهلال، في مباراة ليلة الثلاثاء.

    ونشر فادا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، لقطته مع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال؛ وذلك في اللعبة التي طالب فيها بالحصول على "ركلة جزاء"، وتجاهلها أوبرينوفيتش.

    ووضع النجم الأرجنتيني مجموعة من الرموز التعبيرية الساخرة، أو تلك التي تدل على الاستغراب والصدمة؛ مع اللقطة التي نشرها عبر حسابه الرسمي، بعد المباراة.

    Valentin Vada InstagramInstagram

  • رأي تحكيمي.. ضمك تعرض للظلم ضد نادي الهلال

    ومن ناحيتهما.. أبدى كل من سمير عثمان ومحمد فودة، المحللان التحكيمان لبرنامج "أكشن مع وليد"، رأيهما في اللقطة التي طالب فيها نادي ضمك، بالحصول على "ركلة جزائية" ضد عملاق الرياض الهلال.

    عثمان أكد أن ضمك تعرض للظلم؛ وذلك بعدم حصوله على "ركلة جزائية" ضد الهلال، في مباراة الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقال المحلل التحكيمي: "ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، لم يرتكب أي خطأ بقدمه اليسرى على الأرجنتيني فالنتين فادا، متوسط ميدان ضمك؛ ولكنه قام بـ(إعاقة) الخصم، بيده اليمنى التي لم تكن في وضع طبيعي".

    وشدد عثمان على أن اللقطة كانت سهلة للغاية؛ معربًا عن دهشته من تجاهُل الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش لها، مع عدم تدخل تقنية الفيديو "فار" لتصحيح القرار.

    ونفس الرأي أيّده فوده؛ والذي أكد أن بونو قام بـ"إعاقة" لاعب ضمك بيده، وأن اللقطة كانت سهلة للغاية بالنسبة للحكم.


  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

