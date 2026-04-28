وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 57 من عمر مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي ضمك، مُطالبات من الأخير بالحصول على "ركلة جزائية".

مُطالبات ضمك بالحصول على "الركلة الجزائية"؛ جاءت بعد سقوط متوسط الميدان الأرجنتيني فالنتين فادا، داخل منطقة الـ18 الهلالية.

فادا سقط أثناء محاولته مراوغة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الزعيم الهلالي؛ حيث أكد متوسط الميدان الأرجنتيني، أنه تعرض للعرقلة.

إلا أن الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، الذي أدار مباراة الهلال وضمك، رفض احتساب أي قرار في هذه اللقطة؛ معتبرًا أنه لا يوجد أي خطأ من بونو ضد فادا، مثلما يدعي الأخير.



