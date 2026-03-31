Sergej Milinkovic-Savic
أحمد فرهود

رحلة الـ640 يومًا الكارثية: لا الهلال أو صربيا استفادا من أزمة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.. والعودة "باردة"

سافيتش عاد إلى المنتخب الصربي بـ"شكلٍ مُغاير"..

لم يكن غياب النجم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عن صفوف منتخب صربيا الأول لكرة القدم، منذ خيبة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مجرد إصابة عابرة أو استراحة محارب؛ بل كانت أشبه بـ"حرب باردة" صامتة خلف الكواليس، خاضها جنرال عملاق الرياض الهلال ضد مدربه السابق دراجان ستويكوفيتش.

عامان من العزلة الدولية، تحوّل فيهما سافيتش البالغ من العمر 31 عامًا؛ من "أيقونة صربية" لا تُمس، إلى لغز مُحيّر يثير التساؤلات في شوارع بلجراد.

ومع انقشاع غبار الأزمات، وفتح صفحة جديدة مع المنتخب الصربي، تحت قيادة فيلكو باونوفيتش؛ انتظر الجميع "انفجار" نجم الزعيم الهلالي، في فترة التوقف الدولي "مارس 2026".

سافيتش شارك في "وديتي" صربيا ضد منتخبي إسبانيا والسعودية؛ حيث خسر الأولى (0-3)، قبل أن يفوز في الثانية (2-1).

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المُهمة؛ وذلك بعد غياب ميلينكوفيتش سافيتش الطويل عن منتخب صربيا، ثم عودته ضد إسبانيا والسعودية..

  Denmark v Serbia: Group C - UEFA EURO 2024

    "لغز" غياب سافيتش الطويل عن منتخب صربيا

    في البداية.. يجب الحديث عن أسباب "غياب" سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الطويل، عن منتخب صربيا الأول لكرة القدم؛ والذي وصل إلى 640 يومًا تقريبًا، منذ كأس أمم أوروبا 2024 وحتى توقف مارس 2026.

    علاقة سافيتش مع منتخب صربيا، اتسمت بنوع من التوتر والغموض، منذ توديع "يورو 2024" من دور المجموعات؛ حيث غاب عن جميع المعسكرات الدولية، للأسباب التالية:

    * أولًا: الصدام مع ستويكوفيتش

    بعد خروج صربيا من "يورو 2024"، تفجرت أزمة بين سافيتش والمدير الفني للمنتخب دراجان ستويكوفيتش؛ الذي تم إقالته فيما بعد، من منصبه.

    واعترض سافيتش على طريقة لعب ستويكوفيتش؛ بالإضافة إلى غضبه بسبب تهميشه في كأس أمم أوروبا، ومشاركته كـ"بديل" في مباراتين من أصل ثلاث.

    * ثانيًا: عدم الجاهزية الذهنية

    مع غيابه عن المعسكرات الدولية، بعد بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ خرج ستويكوفيتش في تصريحات مثيرة للجدل، مؤكدًا فيها عدم جاهزية سافيتش "الذهنية" للعب مع منتخب صربيا.

    بالطبع.. هذا الأمر لم يقنع الوسط الرياضي الصربي؛ الذي برر غياب سافيتش برفضه اللعب تحت قيادة ستويكوفيتش، أو توقيع المدرب عقوبات تأديبية عليه.

    * ثالثًا: التركيز مع الهلال

    ومن ناحيته.. حاول سافيتش أن يتجنب الحديث عن أزماته مع منتخب صربيا الأول لكرة القدم؛ مؤكدًا أنه استغل غيابه عن المعسكرات الدولية، للتركيز مع عملاق الرياض الهلال.

    هذا تزامن مع الموسمين الثاني والثالث لسافيتش بقميص الزعيم الهلالي؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق الأول صيف عام 2023، قادمًا من نادي لاتسيو الإيطالي.

  Sergej Milinkovic-Savic Salzburg Al Hilal

    "فشل" سافيتش مع الهلال رغم الابتعاد الدولي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش "فشل" مع عملاق الرياض الهلال، خلال فترة غيابه عن معسكرات منتخب بلاده صربيا؛ رغم تصريحه بأنه استغل عدم لعبه دوليًا، للتركيز مع الزعيم.

    "الفشل" الذي نقصده هُنا؛ ليس على المستوى الفردي لسافيتش، وإنما "جماعيًا" بغياب الألقاب عن فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    مثلًا.. سافيتش في موسمه الأول مع الهلال، وعندما كان يُمثّل منتخب بلاده دوليًا؛ تحصل على 3 ألقاب رسمية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كأس السوبر السعودي.

    * ثانيًا: دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثالثًا: كأس خادم الحرمين الشريفين.

    لكن.. بعدما غاب سافيتش عن منتخب صربيا، للتركيز مع الهلال - مثلما صرح هو -؛ لم يحقق سوى لقب واحد فقط منذ يونيو 2024 وحتى مارس 2026، وهو كأس السوبر السعودي.

  Spain v Serbia - International Friendly

    عودة "باردة" من سافيتش إلى منتخب صربيا

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى عودة نجم نادي الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى منتخب صربيا الأول لكرة القدم، في فترة التوقف الدولي "مارس 2026"؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني الجديد فيلكو باونوفيتش.

    وعاد سافيتش دوليًا من بوابة مباراة إسبانيا "الودية" - كما ذكرنا -؛ والتي أعقبها لقاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك على النحو التالي:

    * ودية إسبانيا: خاض 90 دقيقة في الخسارة (0-3).

    * ودية السعودية: خاض 82 دقيقة في الفوز (2-1).

    وعلى المستوى الفردي؛ لم يقدّم سافيتش المستوى المأمول منه ضد إسبانيا، مع تحسُن طفيف للغاية أمام المنتخب السعودي.

    إلا أنه بصفةٍ عامة.. لم يكن نجم الهلال الذي عاد إلى صربيا في مارس 2026؛ هو نفس اللاعب الذي كان عليه قبل 640 يومًا، من الآن.

    وقلت زيادة سافيتش الهجومية داخل منطقة الـ18، كما لم يعد يجرب التسديد من بعيد كثيرًا؛ حيث فعل هذا الأمر مرة أو اثنتين فقط، طوال الـ82 دقيقة التي شارك فيها ضد الأخضر السعودي.

  sergej milinkovic savic al hilal

    لا الهلال أو صربيا استفادا من أزمات سافيتش

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن رحلة الـ640 يومًا بين "رحيل وعودة" نجم نادي الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى منتخب صربيا؛ يُمكن تلخيصها في عنوانين رئيسيين، على النحو التالي:

    * العنوان الأول: "شبح" الغياب الطويل.

    * العنوان الثاني: العودة "الباردة" المُخيبة.

    نعم.. غياب سافيتش كان أشبه بـ"شبح"؛ حيث لم تتأهل صربيا إلى بطولة كأس العالم 2026، كما لم يتوّج هو ببطولات كبيرة مع الهلال.

    أما العودة الباردة؛ فظهرت في مستواه العادي وغير المؤثر، في "وديتي" صربيا ضد منتخبي إسبانيا والسعودية.

    ويُمني ميلينكوفيتش سافيتش النفس، في أن يجني ثمار الصفحة الجديدة التي فتحها مع منتخب صربيا، خلال الفترة القادمة؛ وذلك بعد الأزمات العديدة، التي أعقب بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".




    بين شبح الغياب الطويل وبرودة العودة المخيبة، يبرز السؤال الجوهري الذي يطارد الصحافة الصربية اليوم: هل استهلكت سنوات الاغتراب الفني مخزون "السوبر سيرجي" الدولي، أم أن العودة من "الصندوق الأسود" تتطلب وقتًا أطول مما تمنحه جماهير لا ترحم؟