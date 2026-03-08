لم يمر قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن العقوبة المُوقعة على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، مرور الكرام، سواءً على جماهير العالمي، أو الهلاليين أيضًا، الذين علقوا على مصير شكوى الزعيم.
8 عصافير بحجر واحد .. رد مثير على غضب الهلاليين بمكاسب العقوبة "المخفضة" ضد جورج جيسوس!
تفاصيل شكوى الهلال ضد جورج جيسوس
ورفعت إدارة الهلال، شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد جورج جيسوس، بعدما أثار مدرب النصر جدلًا كبيرًا ضد ناديه السابق، بشأن تصريحه عن "القوة السياسية".
القصة تعود إلى يناير الماضي، عقب الخسارة أمام الهلال دوريًا، بنتيجة (1-3)، وأثناء ظهور جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي الشباب، حيث علّق على سؤال بشأن عدم ضغط لاعبي النصر على الحكام، لاحتساب الأخطاء، مثلما يفعل لاعبو الهلال، بقوله إن العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي لدى الزعيم.
ورغم أن جيسوس قد عاد ليؤكد أنه تم إنساب كلام إليه لم يقله، وأنه ممتن لتجربته مع الهلال، والتي حقق فيها إنجازات، كما لم يقلل من قيمة الزعيم، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة الأزرق من تنفيذ ما ذكرته عبر الموقع الرسمي، بأنها ستناشد الجهات المختصة تجاه ما وصفته بـ"افتراءات غير مقبولة"، في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، وأنها تطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي.
وذكرت تقارير في فبراير الماضي، بأن لجنة الانضباط أمهلت النصر مدة 72 ساعة، للرد على شكوى الهلال، بينما تعكف الإدارة القانونية للأصفر، على الرد قبل انتهاء المهلة المحددة.
ماذا قالت لجنة الانضباط؟
وقررت لجنة الانضباط، توقيع غرامة مالية على جورج جيسوس، على إثر شكوى الهلال، بقيمة 50 ألف ريال سعودي، بداعي غرامة قدرها 30 ألف، وإلزامه بدفع 20 ألف تعويضًا للهلال، مع اعتبار القرار غير قابل للاستئناف.
وأوضحت اللجنة أن الهلال قدم شكوى ضد جيسوس على إثر تصريحاته قبل مواجهة النصر والشباب في 16 يناير الماضي، والتي ادعى خلالها امتلاك الهلال لـ"قوة خارجية" تخدم مصالحه، ما يسهل مهمة تحقيق النتائج الإيجابية عليه، على عكس النصر.
رد على غضب الهلاليين
وبينما كانت التوقعات تشير إلى احتمالية توقيع عقوبة كبيرة على جورج جيسوس، قد تصل إلى الإيقاف لمدة سنة، وفق ما ذكر خبراء القانون، اكتفت لجنة الانضباط، بمعاقبة المدرب البرتغالي بغرامة مالية، الأمر الذي أثار جدلًا بين جماهير الهلال.
هنا، قرر الإعلامي محمد الشيخ، أن يرد على استياء جماهير الهلال، برسالة عددت مكاسب الزعيم إثر البتّ في الشكوى المرفوعة ضد مدرب النصر.
وقال الشيخ، عبر حسابه على منصة (إكس)، إن عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق، هي بالفعل عقوبة مخففة ماليًا، باعتبار أن المادة 50-4، تقر الغرامة المالية بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، كما أن مبلغ العقوبة والتعويض للهلال، لا يؤثر على المدرب البرتغالي الذي يتقاضى عشرات الملايين، إلا أنه عاد بتأثيرات، على حد وصفه، تتمثل في الآتي..
* ثبوت وجود مخالفة.
* إيقاع العقوبة على المخالف.
* تأكيد الإساءة الإعلامية وإثارة الرأي العام.
* إلجام المبررين الذين حاولوا إيجاد المخارج للمسيء.
* رد اعتبار الهلال أمام جماهيره.
* ردع كل من يحاول الإساءة للكيان.
* إثبات قوة الإدارة القانونية في النادي.
* انتصار من أكدوا وقوع جيسوس في المخالفة واستحقاقه للعقوبة.
عقوبة أخرى ضد جيسوس
وكانت صحيفة "الرياضية"، قد أفادت بأن لجنة الامتثال في دوري روشن، وجدت نفسها مضطرة لتوقيع غرامة مالية على جيسوس، تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال، بعدما قرر المدرب البرتغالي، مقاطعة المؤتمر الصحفي لمباراة النصر ضد الرياض، في الجولة 20 من المسابقة، فضلًا عن امتناعه عن حضور مؤتمري ما قبل وبعد مواجهة الاتحاد، في قمة الجولة الحادية والعشرين.
وهو الموقف الذي اتخذه البرتغالي، تزامنًا مع غضب كريستيانو رونالدو بسبب صفقة انضمام كريم بنزيما إلى الهلال ونقص الدعم المتوافر للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 18 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ61 نقطة.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.