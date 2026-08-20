الهلال يفوز ويمتع: سيموني إنزاجي يعثر على "سلاح جديد" ضد الفيحاء.. وإلى كريسينسيو سامرفيل "هوسك سيضرك"

"هذا ما نريده منك يا الهلال؛ فلا تعود للخلف مجددًا".. هذا هو لسان حال عشاق عملاق الرياض؛ وذلك بعد الفوز على نادي الفيحاء، مساء اليوم الخميس.

انتصارات الهلال "المحلية"، ليست وليدة اليوم فقط؛ بل هي مستمرة منذ الموسم الرياضي الماضي؛ لكن ظل "عدم الرضا" بأداء الفريق مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، هو الأمر الغالب.

لكن اليوم، وفي الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ شاهد جمهور الزعيم أخيرًا، فريقهم "يفوز ويمتع" ضد الفيحاء.

الهلال فاز (3-0) ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ بواسطة كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والثنائي السعودي سلطان مندش وناصر الدوسري، في الدقائق 31 و46 و88 تواليًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على الفيحاء..