عندما يتفوق "الجهل" على "الوعي الإعلامي" .. الهلال بريء من قصة سلطان مندش "الكاذبة" مع المنتخب السعودي!

بحثًا عن الإثارة والبلبلة وإثارة الرأي العام، لم تعد هناك معايير إعلامية واضحة تحكم المشهد أثناء معسكرات المنتخب السعودي، حتى ونحن مقبلون على كأس العالم 2026.

صحيح أنه لا معايير إعلامية تحكم أي مشهد في الأوساط الرياضية، لكن الرهان في مثل الأوقات الحالية دائمًا ما يكون على "الولاء للوطن"، لكن حتى هذا لم يحجم من تأثير الميول للأندية في نفوس البعض، وكأن المنتخب الوطني لم يعد فوق الجميع، بل الجميع من يأتي أولًا ثم لننظر في أمر الأخضر فيما بعد!

خلال اليومين الماضيين، كانت النغمة المعتادة في السنوات الأخيرة هي المسيطرة على المشهد، حيث التشكيك في إصابة قائد الصقور الخضر والهلال سالم الدوسري، واتهامه بالتهرب من معسكر المنتخب السعودي بادعاء الإصابة .. تلك النغمة التي لا يمل منها الغالبية سواء إعلاميين أو جماهير لأندية منافسة للهلال.

أما المشهد الجديد المسيطر على الساعات الماضية؛ فهو التشكيك فيما وراء استدعاء سلطان مندش؛ جناح أيمن الهلال، لمعسكر مارس الحالي، ضمن القائمة المبدئية المحتمل مشاركتها في كأس العالم 2026..