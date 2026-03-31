Goal.com
مباشر
Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro League
أحمد فرهود

5 مصابين في "عيادة" الهلال.. وطبيب النادي يرفض اتخاذ هذا القرار مع سالم الدوسري!

الهلال
سالم الدوسري
ناصر الدوسري
متعب الحربي
حسان تمبكتي
S. Bouabre
دوري روشن السعودي

كواليس مهمة من داخل البيت الهلالي..

يُعاني عملاق الرياض الهلال مع الإصابات؛ وذلك قبل مرحلة الحسم في الموسم الرياضي 2025-2026، والتي تنطلق عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالي.

الهلال لا يزال حيًا في جميع بطولات الموسم الحالي، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ حيث تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ودور الـ16 للنخبة الآسيوية، مع احتلال "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    5 مصابين في "عيادة" الهلال

    وفي هذا السياق.. أعلن مصدر بنادي الهلال، تواجد 5 لاعبين في "العيادة الطبية"؛ بسبب معاناتهم من الإصابة، خلال الفترة الحالية.

    هذا الخماسي الهلالي الذي يتواجد في العيادة؛ هم: "سالم الدوسري، ناصر الدوسري، متعب الحربي، حسان تمبكتي والفرنسي سايمون بوابري".

    وأوضح المصدر الهلالي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن بوابري لا يزال يخضع للعلاج والتأهيل، بعد الإصابة العضلية التي لحقت به؛ وذلك خلال مشاركته مع شباب فرنسا، في فترة التوقف الدولي الحالي.

    أما بخصوص الثلاثي الآخر المصاب.. أشار المصدر إلى أن الحربي يخضع للتأهيل، بسبب إصابته في مفصل الكاحل؛ بينما تتم مُعالجة تمبكتي على مستوى عضلة الفخذ، وناصر في إصبع القدم.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    طبيب الهلال يفاجئ سالم الدوسري

    وعلى جانب آخر.. تحدث المصدر الهلالي سالف الذكر، عن حالة القائد الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي يُعاني من إصابة على مستوى الركبة، في الفترة الحالية.

    وأعلن المصدر أن سالم، بدأ يتعافى من إصابة الركبة؛ وذلك بعد انتظامه في برنامجه العلاجي، الذي يؤديه بشكلٍ يومي.

    لكن.. المصدر أكد أن طبيب نادي الهلال، يرفض تحديد موعد محدد حتى الآن؛ لبدء سالم "المرحلة الأخيرة" من البرنامج التأهيلي، رغم تحسُن حالته الصحية.


  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما هي "المرحلة الأخيرة" من برنامج سالم؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. تحدث المصدر الهلالي عن "المرحلة الأخيرة" من البرنامج التاهيلي للقائد الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل الشفاء من إصابة الركبة، التي يُعاني منها حاليًا.

    المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي؛ ستكون عبارة عن أداء تدريبات بدنية، إلى جانب ملامسة الكرة.

    وحتى الآن.. لم يُحدد طبيب الهلال أي موعد لبدء هذه المرحلة؛ كما ذكر المصدر سالف الذكر، في تصريحاته مع صحيفة "الرياضية".


  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".



دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
التعاون crest
التعاون
التعاون