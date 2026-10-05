"احذر، الهلال سيخطف نجم العالمي في هذه الحالة!".. اختيار رئيس النصر الجديد ومعلومة غريبة عنه تثير الجدل

ولم تمر سوى دقائق قليلة، على نشر صحيفة "الرياضية" خبر تعيين أحمد السلطان رئيسًا لمجلس إدارة شركة نادي النصر؛ حتى فجر الإعلامي عبدالعزيز المريسل، مفاجأة من العيار الثقيل.

المريسل كشف في البداية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن أن السلطان قام بـ"حظر متابعته"؛ رغم أنه لا يعرفه على المستوى الشخصي، من الأساس.

وأضاف المريسل؛ عن ذلك بالحرف: "يا ساتر، السلطان معطي معظم إعلام النصر والمؤثرين (بلوك) عبر منصة إكس.. وش السالفة؟!".