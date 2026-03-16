أحمد فرهود

"روبوت ليس لديه أي مشاعر"!.. الهلال يتفق مع اسم كبير في ليفربول

صفقة ينتظرها عشاق الزعيم الهلالي..

يبدو أن عملاق الرياض الهلال، اقترب من خطف اسم كبير من نادي ليفربول الإنجليزي؛ وذلك بعد تكثيف المفاوضات معه، خلال الأيام الماضية.

الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يأمل في التتويج بجميع البطولات الممكنة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث لا يزال حيًا في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية، رغم انتقاد المستوى الفني للفريق.

    اتفاق نادي الهلال مع ريتشارد هيوز

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عن توصل عملاق الرياض الهلال، إلى اتفاق مع الاسكتلندي ريتشارد هيوز؛ لتولي منصب المدير الرياضي للنادي.

    العجلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الهلال وهيوز اتفقا على جميع تفاصيل العقد بينهما؛ حيث يتبقى التوقيع فقط.

    • إعلان

  • متى يبدأ ريتشارد هيوز عمله مع الهلال؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي أحمد العجلان حدد موعد تولي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، مسؤولية الإدارة الرياضية لنادي الهلال بشكلٍ رسمي؛ بعد الاتفاق على شروط العقد.

    وقال العجلان: "إذا تم توقيع العقد؛ فإن هيوز سيبدأ عمله مع الهلال رسميًا، بداية من صيف 2026".

    إلا أن الإعلامي الرياضي أكد أن فريق عمل هيوز، سيبدأ العمل فورًا في الهلال، بمجرد توقيع العقود؛ وعدم الانتظار حتى صيف 2026، مثل هيوز.

    من هو ريتشارد هيوز "مدير الهلال الرياضي المرتقب"؟!

    الاسكتلندي ريتشارد هيوز كان لاعبًا سابقًا؛ قبل أن يدخل مجال الإدارة بشكلٍ رسمي، عام 2014.

    وعمل هيوز 10 سنوات كاملة، في منصب "المدير التفني" لنادي بورنموث الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في جلب مجموعة من المواهب البارزة إلى الفريق الأول، رغم الميزانية القليلة.

    وفي صيف 2024.. رحل هيوز عن بورنموث؛ لينضم إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في منصب المدير الرياضي.

    ورغم العمل الكبير والصفقات الضخمة التي قام بها في ليفربول، على مدار العام الماضي؛ إلا أن المدير الرياضي الاسكتلندي تعرض لكثير من الانتقادات، خاصة لتصرفاته الإنسانية.

    ونتذكر أن روب يانسن، وكيل اللاعبين المخضرم، وصف ريتشارد هيوز بـ"الروبوت"، الذي لا يمتلك أي مشاعر؛ وذلك على خلفية أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    يانسن شدد على أن هيوز، لا يتعاطف مع أي لاعب - مهما كان اسمه -، وهو ما يُسبب بعض المشاكل مثل أزمة صلاح؛ الذي صرح بأنه لم يشعر بالتقدير من ليفربول، أثناء مفاوضات تجديد عقده الأخير - قبل أن تنتهي الخلافات فيما بعد -.

    مشوار الهلال في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

