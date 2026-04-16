من أجل إنقاذ الهلال .. ليفربول يقول كلمته الحاسمة في رحيل ريتشارد هيوز!

في الوقت الذي يحتفل فيه نادي الهلال، بدخول عصر جديد، بعد انتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى الأمير الوليد بن طلال، جاء نبأ غير سار، يتعلق بمفاوضات إدارية لإعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح، بعد صدمة الخروج الآسيوي.
الهلال، تحت قيادة سيموني إنزاجي، دخل موسم 2025-2026، بمفاجأة أذهلت العالم، بعد تأهله إلى ربع نهائي مونديال الأندية، في النسخة الأولى بالنظام الموسّع، بعد تعادل مع ريال مدريد وإقصاء مانشستر سيتي، فيما تعرض لصدمة كبرى، بمغادرته دوري أبطال آسيا للنخبة، مبكرًا، بعدما ودّع البطولة من ثمن النهائي، بركلات الترجيح أمام السد القطري.