اتهامات بنكران جميل الهلال .. إعلان روبن نيفيش عن أكاديميته يثير استياء الجماهير

نشر روبن نيفيش فيديو لإعلان أكاديميته عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على منصة "إنستجرام" قبل ساعات، وهو ما أغضب جماهير الهلال.

غضب الجمهور الأزرق بداعي أنه كان ينتظر من اللاعب الاعتذار بعد تلقى الهزيمة أمام نيوم أول أمس الإثنين، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.









ورغم ذلك إلا أن البعض دافع عن حق البرتغالي في الترويج لمشروعه الخاص بعيدًا عن توقيت الإعلان وربطه بهزيمة الهلال، خاصةً وأن الخسارة هي الأولى للفريق في الموسم الجاري، بجانب أن نيفيش نفسه لم يقصر على المستوى الفردي.



