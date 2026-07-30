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أحمد فرهود

"بسبب اتفاق سري مع وكيله وبرشلونة".. الهلال يعاقب جواو كانسيلو

الهلال
برشلونة
جواو كانسيلو
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

فتح عملاق الرياض الهلال، "ملفًا تأديبيًا" ضد البرتغالي المخضرم جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم.

كانسيلو عاد إلى الهلال مجددًا في صيف العام الحالي، بعد نهاية إعارته إلى العملاق الكتالوني برشلونة في 30 يونيو 2026؛ ولكنه لم ينضم إلى المعسكر الإعدادي للفريق الأزرق، حتى وقت كتابة هذا الخبر.

  • Joao CanceloGetty Images

    اتفاق سري بين جواو كانسيلو ووكيل أعماله

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" عن أن غياب الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، عن المعسكر الإعدادي لعملاق الرياض الهلال؛ جاء بـ"اتفاق سري" بين اللاعب ووكيل أعماله جورج مينديش والعملاق الكتالوني برشلونة، في الأيام الماضية.

    الموقع أشار إلى أن كانسيلو، حصل على وعد من إدارة برشلونة؛ بالتعاقد معه بشكلٍ نهائي من الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    لذا.. غاب الظهير البرتغالي عن معسكر الزعيم "الإعدادي"؛ لحين حسم برشلونة صفقته في الموعد المتفق عليه، بداية شهر أغسطس 2026.

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  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    عقوبات هلالية ضد جواو كانسيلو

    ومن ناحيته.. مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال، لم يعجبه تصرف الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ وذلك بالغياب عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وبناءً على ذلك؛ قرر الهلال فرض عقوبات مالية على كانسيلو، حسب ما ذكره موقع "365Scores".


  • Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عدم احترافية جواو كانسيلو تغضب الهلال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يرى عملاق الرياض الهلال أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، يجب أن ينضم إلى المعسكر الإعدادي؛ طالما أنه لا يزال مقيدًا في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    أي أن الهلال قرر معاقبة كانسيلو، بسبب "عدم احترافيته"؛ حيث يجب أن يلتزم بروزنامة الفريق الأول، حتى اليوم الأخير له داخل قلعة الزعيم.

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  • Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام جواو كانسيلو مع نادي الهلال

    الظهير البرتغالي جواو كانسيلو البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف عملاق الرياض الهلال منذ صيف 2024؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة كانسيلو كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ولعب الظهير البرتغالي 45 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي، مسجلًا خلالها 3 أهدافًا وصانعًا 14 آخرين؛ قبل الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة في يناير 2026، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

    ومع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ توج جواو كانسيلو بلقب الدوري الإسباني للموسم الرياضي 2025-2026، إلى جانب الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمربع الذهبي ببطولة كأس الملك.

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