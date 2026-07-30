"بسبب اتفاق سري مع وكيله وبرشلونة".. الهلال يعاقب جواو كانسيلو

فتح عملاق الرياض الهلال، "ملفًا تأديبيًا" ضد البرتغالي المخضرم جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم.

كانسيلو عاد إلى الهلال مجددًا في صيف العام الحالي، بعد نهاية إعارته إلى العملاق الكتالوني برشلونة في 30 يونيو 2026؛ ولكنه لم ينضم إلى المعسكر الإعدادي للفريق الأزرق، حتى وقت كتابة هذا الخبر.