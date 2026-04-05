زهيرة عادل

الظروف تتكالب ضد الهلال .. جواو كانسيلو "نجم موقعة ميتروبوليتانو" يعاقب الزعيم على الخطأ الذي لا يغتفر

الهلال يأن .. وكانسيلو يحتفل!

دعنا نعترف أن الموسم الجاري واحد من المواسم الغريبة التي يمر بها الهلال في السنوات الأخيرة من ناحية "القرارات الخاطئة" .. قل إن معه ندرك قيمة فهد بن نافل على مقعد الرئاسة بدلًا من نواف بن سعد أو ثُقل المدرب البرتغالي جورج جيسوس مقارنة بالإيطالي سيموني إنزاجي، قل ما شئت لكن النتيجة واحدة؛ "الظروف تتكالب ضد الهلال"!

الزعيم بالأمس ابتعد خطوة جديدة عن صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، متعثرًا بالتعادل أمام التعاون بثنائية لكل منهما.

لكن بعيدًا عن أحداث المباراة ككل، والتي استعرضناها في هذا التقرير، دعنا نركز على أزمة الظهيرين في الهلال، التي تتضخم بالتزامن مع تألق لاعبه المعار إلى برشلونة البرتغالي جواو كانسيلو..

  • الخطأ الذي لا يُغتفر

    صحيح أن الهلال لا يزال ذاك النادي القادر على جلب أي لاعب محلي أراد، لكن تلك القاعدة كسرها سعود عبدالحميد بأريحية كبيرة!

    في وقت كان يؤكد به الكثير من المقربين لسعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السابق ولانس الفرنسي الحالي، أنه لن يعود لدوري روشن السعودي، ظل الزعيم يركض وراءه حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي، فكان الفشل حليفه.

    الفشل ليس فقط لعدم التعاقد مع سعود، لكن للموافقة كذلك على التفريط في الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو معارًا لبرشلونة، دون التعاقد مع أي بديل لهما.

    الخطة كانت الاعتماد على حمد اليامي في ظل قناعة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي به، لكن كان للقدر كلمة أخرى، حيث انتهى موسم صاحب الـ26 للإصابة قبل أسابيع .. فظل الهلال بلا ظهير أيمن أساسي.

    الحل كان بالاعتماد على الظهير الأيسر متعب الحربي على الجانب الأيمن، وهو القرار الذي خسر معه الهلال الكثير؛ فلم يعد يملك سوى الفرنسي تيو هيرنانديز على اليسار، وفي ظل معاناته من الإجهاد مؤخرًا وغياب الجناح الأيسر سالم الدوسري بالأمس أمام التعاون، تسببت الجبهة اليسرى في خسارة الزعيم لنقطتين ثمينتين في مشوار الدوري، وسّعت الفارق مع النصر "المتصدر" لخمس نقاط.

  • بينما الهلال يعاني .. كانسيلو يعيد اكتشاف نفسه

    بالتزامن مع معاناة الهلال بالأمس، واستقباله لهدف من الجهة اليسرى، كان جواو كانسيلو يصول ويجول على الجبهة نفسها لكن خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني..

    صاحب الـ31 عامًا قضى موسم 2024-2025 مع الهلال وسط انتقادات بشأن أدواره الدفاعية ومقارنته المستمرة بسعود عبدالحميد في هذا الجانب، كونه يتقدم كثيرًا للهجوم.

    وعندما أصيب في بداية الموسم التالي (2025-2026)، قرر الهلال استبعاده من القائمة المحلية، وهنا كان اعتراف الجمهور بمدى تأثير غيابه، خاصةً مع تراجع مستوى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا وفراغ تأثير الجبهة اليمنى.

    فما كان من كانسيلو سوى الإصرار على الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي .. العودة لبرشلونة؟ فكرة مجنونة في نظر الكثيرين، خاصةً جمهور البرسا الذي انتقد الصفقة بقوة.

    لكن بفضل مجهود كانسيلو بالأمس خلال مواجهة أتلتيكو مدريد اقترب برشلونة كثيرًا من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما اتسع الفارق بينه وبين ريال مدريد لسبع نقاط مع مرور 30 جولة..

    مراوغة أكثر من رائعة من الجبهة اليسرى، ثم تسديدة في اتجاه مرمى أتلتيكو مدريد، تصطدم بالحارس خوان موسو، لترتد في جسد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومن ثم تعود للشباك بنجاح هذه المرة.


    هدف كُتب باسم ليفا في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وتحقق به الفوز لبرشلونة (2-1)، لكن بـ"روح القانون" فالهدف باسم جواو كانسيلو، هذا حتى ما قالته احتفالات لاعبي البلوجرانا مع الظهير البرتغالي عقب إطلاق صافرة النهاية.

  • أرقام كانسيلو تلخص كل شيء

    لم تكن لقطة هدف الفوز في الوقت القاتل هي وحدها ما خطف بها كانسيلو الأنظار على ملعب ميتروبوليتانو، لكنها ربما تلخص كل شيء كما الأرقام تمامًا..

    بلغة الأرقام، أبهر البرتغالي الجميع بكون ثاني أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات (4 من 7)، إذ لم يتفوق عليه سوى لامين يامال فقط (8 من 11).

    من ناحية استخلاص الكرة، فقد كان ثاني أكثر اللاعبين نجاحًا (7 استخلاصات)، خلف بيدري (8).

    كذلك شارك كانسيلو في تدخلين ناجحين، وأكمل 47 تمريرة منها 42 دقيقة، بخلاف مشاركته في 73 لعبة، وهو رقم لم يتجاوزه سوى بيدري (113)، يامال (101)، باو كوبارسي (94)، وجيرارد مارتن (80).