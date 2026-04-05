الظروف تتكالب ضد الهلال .. جواو كانسيلو "نجم موقعة ميتروبوليتانو" يعاقب الزعيم على الخطأ الذي لا يغتفر

بالتزامن مع معاناة الهلال بالأمس، واستقباله لهدف من الجهة اليسرى، كان جواو كانسيلو يصول ويجول على الجبهة نفسها لكن خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني..
صاحب الـ31 عامًا قضى موسم 2024-2025 مع الهلال وسط انتقادات بشأن أدواره الدفاعية ومقارنته المستمرة بسعود عبدالحميد في هذا الجانب، كونه يتقدم كثيرًا للهجوم.
وعندما أصيب في بداية الموسم التالي (2025-2026)، قرر الهلال استبعاده من القائمة المحلية، وهنا كان اعتراف الجمهور بمدى تأثير غيابه، خاصةً مع تراجع مستوى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا وفراغ تأثير الجبهة اليمنى.
فما كان من كانسيلو سوى الإصرار على الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي .. العودة لبرشلونة؟ فكرة مجنونة في نظر الكثيرين، خاصةً جمهور البرسا الذي انتقد الصفقة بقوة.
لكن بفضل مجهود كانسيلو بالأمس خلال مواجهة أتلتيكو مدريد اقترب برشلونة كثيرًا من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما اتسع الفارق بينه وبين ريال مدريد لسبع نقاط مع مرور 30 جولة..
مراوغة أكثر من رائعة من الجبهة اليسرى، ثم تسديدة في اتجاه مرمى أتلتيكو مدريد، تصطدم بالحارس خوان موسو، لترتد في جسد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومن ثم تعود للشباك بنجاح هذه المرة.
هدف كُتب باسم ليفا في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وتحقق به الفوز لبرشلونة (2-1)، لكن بـ"روح القانون" فالهدف باسم جواو كانسيلو، هذا حتى ما قالته احتفالات لاعبي البلوجرانا مع الظهير البرتغالي عقب إطلاق صافرة النهاية.