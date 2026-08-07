بـ"صورة واحدة".. الهلال ينهي جدل تمرد جواو كانسيلو ولكن!

عملاق الرياض الهلال التزم الصمت تمامًا، طوال الأيام الماضية؛ بخصوص "الجدل" الذي صاحب غياب الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، عن تدريبات الفريق الأول.
هذا الصمت تم كسره بصورة واحدة، مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بمناسبة تدشين الهلال، مقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجديد.
ودشن الزعيم الهلالي مساء اليوم، المقر الجديد لتدريبات الفريق الأول "مركز الماجدية الرياضي"، الواقع داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في شمال العاصمة السعودية الرياض.
ونشر الهلال مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تظهر وصول نجوم الفريق إلى "مركز الماجدية الرياضي"؛ حيث كان من بينهم كانسيلو.
نعم.. كانسيلو حضر إلى مقر عملاق الرياض الجديد؛ وكان يظهر على وجهه السعادة الكبيرة، وذلك في الصورة التي نشرها النادي عبر حسابه الرسمي.