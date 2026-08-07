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Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بـ"صورة واحدة".. الهلال ينهي جدل تمرد جواو كانسيلو ولكن!

الهلال
جواو كانسيلو
برشلونة
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني

تطورات مثيرة في ملف كانسيلو..

جدل كبير شهده الشارع السعودي، في الأيام القليلة الماضية؛ بسبب "مستقبل" الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، مع عملاق الرياض الهلال.

كانسيلو الذي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى صيف عام 2027؛ يرغب في الانتقال الدائم إلى العملاق الكتالوني برشلونة، الذي لعب له "معارًا" من يناير إلى يونيو 2026.

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  • Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كواليس "جدل" جواو كانسيلو مع الهلال

    وسط رغبة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الانتقال الدائم إلى العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لم يحضر اللاعب تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الفترة الماضية.

    هُنا.. تضاربت الأنباء بسبب غياب كانسيلو، عن تدريبات الهلال؛ وذلك على النحو التالي:

    - أولًا: تقارير زعمت أن غياب كانسيلو جاء بالاتفاق مع وكيله؛ من أجل الضغط على إدارة الهلال، للتخلي عنه نهائيًا لمصلحة برشلونة.

    - ثانيًا: تقارير أخرى نفت وجود أي عقوبات من الهلال ضد كانسيلو؛ مع التأكيد على أن غيابه عن التدريبات، كان باتفاق مع إدارة النادي نفسها.

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  • صورة مفاجئة من الهلال عن جواو كانسيلو

    عملاق الرياض الهلال التزم الصمت تمامًا، طوال الأيام الماضية؛ بخصوص "الجدل" الذي صاحب غياب الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، عن تدريبات الفريق الأول.

    هذا الصمت تم كسره بصورة واحدة، مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بمناسبة تدشين الهلال، مقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجديد.

    ودشن الزعيم الهلالي مساء اليوم، المقر الجديد لتدريبات الفريق الأول "مركز الماجدية الرياضي"، الواقع داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في شمال العاصمة السعودية الرياض.

    ونشر الهلال مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تظهر وصول نجوم الفريق إلى "مركز الماجدية الرياضي"؛ حيث كان من بينهم كانسيلو.

    نعم.. كانسيلو حضر إلى مقر عملاق الرياض الجديد؛ وكان يظهر على وجهه السعادة الكبيرة، وذلك في الصورة التي نشرها النادي عبر حسابه الرسمي.

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    "الغموض" مستمر رغم صورة جواو كانسيلو

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ من غير الواضح حتى بعد نشر عملاق الرياض الهلال صورة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، ماذا حدث بين الطرفين في الفترة الماضية.

    أي أنه من غير الواضح، هل عاد كانسيلو إلى الهلال، بعد تهديدات النادي بـ"معاقبته" بالفعل؛ أم أن الأمر كله كان باتفاق مسبق بين اللاعب والإدارة، وتم افتعال الأزمة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي فقط.

    وحتى الآن.. ينتظر كانسيلو من العملاق الكتالوني برشلونة، أن يتوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الهلال؛ من أجل شراء عقده بشكلٍ دائم، في الصيف الحالي.

    ومن إسبانيا؛ يؤكدون أنه لا خوف على مصير الصفقة، وأن الظهير البرتغالي المخضرم سينتهي به المطاف في برشلونة.

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  • Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام جواو كانسيلو مع نادي الهلال

    الظهير البرتغالي جواو كانسيلو البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف عملاق الرياض الهلال منذ صيف 2024؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة كانسيلو كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ولعب الظهير البرتغالي 45 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي، مسجلًا خلالها 3 أهدافًا وصانعًا 14 آخرين؛ قبل الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة في يناير 2026، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

    ومع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ توج جواو كانسيلو بلقب الدوري الإسباني للموسم الرياضي 2025-2026، إلى جانب الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمربع الذهبي ببطولة كأس الملك.

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