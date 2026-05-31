Robert Lewandowski Rafael Leao Benzema GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

طريق الهلال "شبه مسدود" وأحلام إنزاجي تنهار .. 6 نجوم قادرون على تفكيك قنبلة كريم بنزيما الموقوتة ولكن!

ستة مهاجمين "صف أول" متاحين في صيف 2026، قد يحلون أزمة الهلال، لكن الطريق نحوهم ليس سهلًا..

"قنبلة موقوتة" .. هذا هو وضع الهلال حاليًا مع بقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوفه مع اقتراب الميركاتو الصيفي 2026 على الانطلاق.

"الحكومة" من جهة يقع تحت حماية صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك نسبة 30% من ملكية الهلال، خاصةً بعد الجدل الكبير الذي صاحب رحيله من الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، لذا أي خطوة تجاهه محسوبة كونه أحد قادة الثورة السعودية التي بدأت في صيف 2024.

ومن جهة أخرى، الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، يريد التخلص منه، بل إنه أفصح لنواف بن سعد؛ رئيس النادي، عن كواليس التعاقد معه في شتاء 2026، مؤكدًا أن الصفقة تمت رغمًا عنه رغم أنه لا يناسب احتياجاته الفنية، بحسب ما كشف موقع "365Scores".

أما من ناحية جمهور القلعة الزرقاء، فمجرد تخيل موسم آخر تحت قيادة كريم بنزيما يجن معه جنونهم، إذ مرت الأشهر الخمسة الماضية ما بين إصابات الفرنسي وعقمه التهديفي في المناسبات الكبرى.

السؤال الآن: ما الحل؟ .. الإجابة من داخل سوق الانتقالات بالنظر للمهاجمين المتاحين هي أن "طريق الهلال مسدود بنسبة كبيرة تجاه غالبية المهاجمين الكبار" إلا إذا كان المسؤولون السعوديون عازمون على مفاجأة العالم كما حدث في صيف 2024، وإن كانوا هم أنفسهم من نفوا أن ما حدث في ذاك الصيف لن يتكرر مرة أخرى!

في السطور التالية سنستعرض سويًا ستة مهاجمين قد يكونوا ضمن حسابات الهلال في صيف 2026، ويناسبون تمامًا طريقة سيموني إنزاجي في اللعب، لكن أربعة منهم "طريقهم مسدود"..

  FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETIS

    روبرت ليفاندوفسكي

    الاسم الأبرز حاليًا على الساحة الأوروبية والسعودية كذلك، بالتزامن مع نهاية عقده مع برشلونة، وتأكيد رحيله مجانًا بنهاية موسم 2025-26.

    ليفا دخل حسابات السعودية بالفعل أكثر من مرة على مدار أسواق الانتقالات الفائتة منذ صيف 2024، لكنه كان يتمسك بالبقاء في النادي الكتالوني مع كل محاولة لإغرائه بالقدوم لدوري روشن.

    الآن ومع بلوغ البولندي سن الـ37، ربما يكون طريق السعودية نحوه أسهل بكثير مما مضى، وإن كانت المنافسة مع الدوري الأمريكي ليس سهلة.

    لكن حتى وإن كانت هناك أندية سعودية راغبة في ضم ليفاندوفسكي حاليًا فمؤكد أنه سيكون آخر مهاجم يفكر به الهلال من نجوم الصف الأول.

    السبب ببساطة هو سنه الذي قارب على الـ38، في وقت يحتاج به سيموني إنزاجي لمهاجم قادر على المشاركة في اللعب بالضغط وربط مع لاعبي الوسط والمساهمة في استعادة الكرة عند فقدانها، وليس مجرد مهاجم صندوق، وكل ذلك لن يسعف العمر ليفا لتقديمه للزعيم.

    ناهيك عن كل ذلك، فالهلال يبحث عن مهاجم "مشروع" أي يمكنه الاعتماد عليه لعامين أو ثلاثة على الأقل، بدلًا من الدخول في هذه الدوامة مع كل سوق انتقالات منذ رحيل الصربي أليسكاندر ميتروفيتش في صيف 2025.

  Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie A

    روميلو لوكاكو

    المهاجم البلجيكي الذي كان حلمًا للسعودية في فترة ما أيضًا، لكنه كان يرفض اتخاذ خطوة الرحيل عن القارة العجوز، لكن الآن القارة نفسه هي من يلفظه بعيدًا، أو على الأقل كبارها.

    عقد لوكاكو مع نابولي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2026-27، لكن النادي الإيطالي لن ينتظر لدخوله الفترة الحرة ورحيله مجانًا، ويريد التخلص منه في الميركاتو الصيفي 2026، بعدما قضى الموسم المنقضي ضحية للإصابات.

    بالنظر لإمكانية انتقاله للهلال، فهو صفقة مثالية للغاية من الناحية الفنية، ويعرفه سيموني إنزاجي جيدًا بعدما عملا معًا موسم 2022-23 في إنتر وقتما كان معارًا من تشيلسي، حيث شارك حينها في 37 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع سبعة آخرين.

    لكن المشكلة أن علاقته بإنزاجي لم تكن جيدة قبل الرحيل عن إنتر، حيث رفض لوكاكو محاولات شرائه نهائيًا من البلوز بعدما تعمد المدرب الإيطالي تهميشه في أكثر من مباراة مهمة، على رأسها نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

  AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A

    رافائيل لياو

    نجم ميلان الذي أعلن رسميًا عزمه الرحيل بنهاية موسم 2025-26، رغم أن عقده مع الروسونيري ممتد لنهاية موسم 2027-28.

    الجوكر البرتغالي الذي يجيد اللعب كرأس حربة صريح أو مهاجم ثاني أو جناح، واحد من أنسب النجوم على الساحة من كافة النواحي لطريقة لعب الهلال، بل وسيحل مشكلته في أكثر من مركز، بخلاف أنه "صفقة مشروع" بالنظر لعمره (26 سنة).

    لكن المشكلة أن لياو رغبته الأولى هي خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإقناعه من جانب مسؤولي الهلال مهمة شبه مستحيلة.

  FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026

    هاري كين

    "الصفقة الحلم" .. ليس للهلال أو أندية الدوري السعودي فقط، بل لغالبية أندية أوروبا، وعلى رأسها بالطبع برشلونة، لولا معاناته ماليًا.

    المهاجم الإنجليزي ينتهي عقده بنهاية يونيو 2027، والحديث عن تمديده قائم منذ يناير الماضي، دون أي خطوة جدية إلا أن هناك ثقة كبيرة من مسؤولي البافاري بقدرتهم على تمديد إقامته في النادي الألماني.

    كذلك كين يخرج بين الحين والآخر بتصريحات مطمئنة لجماهير بايرن ميونخ بأن رحلته مع الفريق مستمرة، موضحًا أن خطوة التجديد فقط تأجلت لما بعد نهاية كأس العالم 2026.

    هذا المشهد رغم ثقة المسؤولين الألمان في بقائه، يحدث بعض القلق وسط ساحة الانتقالات، لذا لن ينقطع الحديث عن إمكانية أي نادٍ في التعاقد معه.

    لكن بالحديث عن خطوة انتقاله لدوري روشن السعودي من بوابة الهلال، فهي صفقة "شبه مستحيلة"، في ظل تعطش صاحب الـ32 للتتويج ببطولة كبرى في القارة العجوز قياسًا على مجهوده داخل الملعب لولا النحس الذي يلازم الفرق التي يمثلها.

  FBL-ITA-SERIE A-TORINO-JUVENTUS

    دوشان فلاهوفيتش

    مهاجم يوفنتوس، الذي ينتهي عقده مع النادي الإيطالي بنهاية يونيو المقبل، وسط شكوك حول تجديد عقده.

    من ناحية مسؤولي السيدة العجوز فهناك رغبة في بقائه، لكن المهاجم الصربي لم يحسم مصيره بعد من التجديد أم خوض تجربة جديدة بعد أربعة مواسم ونصف مع اليوفي.

    صاحب الـ26 عامًا يحظى باهتمام من ناديي برشلونة وبايرن ميونخ، بحسب التقارير الصحفية، لكن رغبته غير واضحة بعد.

    الرهان هنا على قدرات المفاوض الهلالي في إقناع فلاهوفيتش في ترك الساحة الأوروبية لخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

    وإن أتى ذكر المفاوض الهلالي فهو من نال الكثير من الانتقادات منذ صيف 2024 في ظل ضياعه أكثر من صفقة ممكنة على الزعيم لصالح خصومه، لكن ربما يتغير الوضع في عهد المالك الجديد الأمير الوليد بن طلال.

  FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAO

    ألكساندر سورلوث

    المهاجم النرويجي، الذي زعمت بعض التقارير أنه كان هدفًا لسيموني إنزاجي في الهلال بالفعل في شتاء 2026.

    عقد سورلوث مع أتلتيكو مدريد ممتد لنهاية يونيو 2028، لكن الصحف الإسبانية تؤكد انفتاح النادي على رحيله في صيف 2026 في ظل اهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها إيفرتون، ميلان وغيرهما.

    وضع صاحب الـ30 عامًا يشبه وضع فلاهوفيتش بعض الشيء بالنسبة للهلال، ومع اهتمام أتلتيكو مدريد برحيله بأكبر مقابل مادي ممكن، ربما تنجح المحاولات السعودية، لكن تبقى الصفقة متوقفة على مدى استعداد سورلوث بالرحيل عن القارة العجوز والانتقال لدوري روشن.