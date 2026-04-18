محمود خالد

لهذا بلغت قيمة شرائه 1.2 مليار ريال.. كواليس جديدة حول انتقال ملكية الهلال إلى الوليد بن طلال!

لماذا قدرت قيمة الهلال بهذا المبلغ تحديدًا؟

"ناخذه، ندعمه، نقويه، ونوصله للعالمية"، الكلمات الذهبية التي تحدث بها الأمير الوليد بن طلال، عن خطته لتدعيم الهلال، حتى تحقق الحلم بالاستحواذ على ملكية النادي، ليمثل خطوة جديدة في عالم خصخصة أندية دوري روشن السعودي.

ووقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة المملكة القابضة، اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، بحيث تستحوذ شركة المملكة القابضة على نسبة 70%، من إجمالي رأس مال شركة الهلال، فيما تبقى نسبة الـ30%، للصندوق.

دعم الوليد بن طلال للهلال، يمتد لسنوات، وكان آخرها ما أعلن عنه الزعيم، في تقريره المالي السنوي لموسم 2024-2025، حيث جاء في طليعة الداعمين للنادي، بحوالي 231 مليون ريال، فضلًا عن تكفله بجميع الصفقات الشتوية السبع التي أبرمها الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث تعاقد النادي مع "بابلو ماري، سلطان مندش، مراد هوساوي، ريان الدوسري، محمد قادر ميتي، سايمون بوابري، كريم بنزيما".

وبالعودة للحديث عن قيمة شراء أسهم نادي الهلال، وتقدير حجم حقوق ملكيته بـ1.2 مليار ريال السعودي، فما هي المعايير التي قُدرت على أساسها حقوق الملكية بهذا المبلغ؟

  • مقياس عالمي لتحديد قيمة الهلال

    وفي هذا السياق، أشارت قنوات "ثمانية"، إلى أنه تم استخدام مقياس قيمة المنشأة، الذي يُعرف بـ"Enterprise Value (EV)" لتحديد سعر شركة الهلال، وهو مقياس مالي عالمي يستعمل في حالة الاتجاه نحو الاستحواذ على الشركات.

    وبحسب صفقة استحواذ الأمير الوليد بن طلال، على نادي الهلال، فإن القيمة الكلية للمنشأة بلغت نحو 1.4 مليار ريال سعودي، كما تم تحديد حقوق ملكيته بمبلغ 1.2 مليار ريال، وبالتالي فإن نسبة استحواذ الـ70%، التي امتلك بها ابن طلال، شركة الهلال، قد بلغت 840 مليون ريال.

  • كيف يعمل هذا المقياس؟

    هذا المقياس العالمي EV يمثل القيمة الكلية للشركة، وتعادل القيمة السوقية لحقوق الملكية، أي سعر الأسهم X سعر السهم، كما يضاف إليها صافي الدين (الديون ناقص النقد)، ما يعكس التكلفة الحقيقية للشراء، بناءً على سداد الديون والحصول على الأصول.

    وعنه، تحدث المتخصص الاقتصادي عمر العمران، عبر قنوات "ثمانية"، بقوله إن هذا المقياس مهم للاستحواذ؛ كونه يوضح القيمة النهائية التي يتم الاستحواذ بناءً عليها، فتكون لحقوق المساهمين بالسعر السوقي الفعلي، وليس مثلًا بتقييم الأصول، وتعدّل وفقًا للديون.

    أضف إلى ذلك، أن مقياس قيمة المنشأة يساهم في توفير صورة أدق من القيمة السوقية للمستثمرين الذين يرغبون في شراء الشركة، ومن المنتظر أن يستعين به صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في جميع عمليات بيعه المستقبلية في الشركات الأخرى داخل قطاع الرياضة.

    أما عن الفارق بين مبلغي 1.4 مليار (قيمة المنشأة) و1.2 مليار (حقوق الملكية)، في تقييم شركة الهلال، فهذا يمثل صافي الدين والالتزامات التي أخذت في الحسبان أثناء التقييم.

    وماذا عن الاتحاد والأهلي والنصر؟

    وساهم انتقال ملكية الهلال إلى الأمير الوليد بن طلال، نحو الحديث عن موقف الأندية الأخرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (النصر، الاتحاد، الأهلي) من عملية التخصيص ونقل ملكيته للمستثمرين.

    وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قد تطرق للحديث عن موقف نادي الاتحاد، مؤكدًا أن شركة "دلة" تراجعت عن تقديم عرض للاستحواذ على النسبة الأكبر من النادي، ولا يزال العميد في انتظار تقدم مستثمرين جدد بعرض لشرائه، أو سيبقى في أزمة صرف محدود خلال الميركاتو الصيفي، حال بقائه تحت ملكية صندوق الاستثمارات.

    أما عن الأهلي، فقد أوضح الفراج أن خالد الغامدي، رئيس المؤسسة غير الربحية، يقود تكتلًا اقتصاديًا، رفقة مجموعة من المستثمرين، لتقديم عرض لصندوق الاستثمارات من أجل شراء النادي خلال الأيام المُقبلة.

    وبالحديث عن النصر، فقد ذكر الفراج بأن النادي ينتظر أيضًا عرضًا من إحدى الشركات، فيما أوضح الناقد الرياضي عبد الكريم الزامل، كيفية تقسيم أسهم النصر بعد اكتمال الخصخصة، حيث أشار إلى امتلاك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نسبة 20% من أسهم النصر، بينما تستحوذ شركة أجنبية، بالتحالف مع رجال أعمال سعوديين، على نسبة 50%، وتبقى الـ30% الأخيرة من نصيب صندوق الاستثمارات العامة.

  • أندية الصندوق في موسم 2026

    ويشهد دوري روشن السعودي، صراعًا شرسًا على اللقب، من قِبل النصر والهلال والأهلي والقادسية، فيما غادر حامل اللقب، الاتحاد، من السباق.

    وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل للمرة الأولى، بعد إقصائه للاتحاد من دور الأربعة.

    وعلى المستوى القاري، فإن الأهلي يواصل الزحف نحو لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد التأهل إلى نصف النهائي، فيما ودع الهلال البطولة من ثمن النهائي، على يد السد القطري، كما توقفت مسيرة الاتحاد عند ربع النهائي، أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.

    بينما يتأهب النصر لمواجهة الوصل الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

