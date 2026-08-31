عفوًا، لا يُمكن معاقبة الهلال على أي هدر مالي.. واسألوا من ألغى هذا القانون!

إبرام صفقات بمبالغ ضخمة، وإلغاء عقود بملايين اليوروات؛ هكذا هو "المشهد" داخل عملاق الرياض الهلال، في العامين الأخيرين تحديدًا.

نعم.. الهلال لم يستطع بيع محترفيه الأجانب الكبار، الذين أراد التخلص منهم في سوق الانتقالات؛ فذهب إلى "مخالصتهم" و"فسخ عقودهم"، بشكلٍ رسمي.

هُنا بدأت بعض الأصوات تتعالى في الشارع الرياضي السعودي، بشأن عدم عدالة المنافسة؛ حيث يقوم الزعيم الهلالي بـ"التعاقدات وفسخ العقود" كما يشاء، بينما تُعاني أندية أخرى من أزمات مالية خانقة.

وآخر فصول هذه القصة؛ تمثّلت في إعلان الهلال "فسخ عقده" مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، بعد 6 أشهر فقط من التعاقد معه.

والبعض قد يقول إن السبب في ذلك، هو امتلاك الهلال "داعمًا تاريخيًا" مثل الأمير الوليد بن طلال؛ بينما الأمر أكبر من ذلك بكثير، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..