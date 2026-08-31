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Nawaf Bin Saad Waleed bin Talal GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

عفوًا، لا يُمكن معاقبة الهلال على أي هدر مالي.. واسألوا من ألغى هذا القانون!

فقرات ومقالات
الهلال
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الهلال أشغل الجميع بـ"تحركاته" في الميركاتو..

إبرام صفقات بمبالغ ضخمة، وإلغاء عقود بملايين اليوروات؛ هكذا هو "المشهد" داخل عملاق الرياض الهلال، في العامين الأخيرين تحديدًا.

نعم.. الهلال لم يستطع بيع محترفيه الأجانب الكبار، الذين أراد التخلص منهم في سوق الانتقالات؛ فذهب إلى "مخالصتهم" و"فسخ عقودهم"، بشكلٍ رسمي.

هُنا بدأت بعض الأصوات تتعالى في الشارع الرياضي السعودي، بشأن عدم عدالة المنافسة؛ حيث يقوم الزعيم الهلالي بـ"التعاقدات وفسخ العقود" كما يشاء، بينما تُعاني أندية أخرى من أزمات مالية خانقة.

وآخر فصول هذه القصة؛ تمثّلت في إعلان الهلال "فسخ عقده" مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، بعد 6 أشهر فقط من التعاقد معه.

والبعض قد يقول إن السبب في ذلك، هو امتلاك الهلال "داعمًا تاريخيًا" مثل الأمير الوليد بن طلال؛ بينما الأمر أكبر من ذلك بكثير، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

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  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    مشهد مركب.. الكرة السعودية بين "مصدر دخل الأندية وعدالة المنافسة"!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أننا أمام "مشهد مركب"؛ وذلك عندما نتحدث عن ميزانيات الأندية، أو قدرتها على إبرام "تعاقدات وفسخ عقود"، بحرية كبيرة للغاية.

    ولكي نفهم هذا "المشهد المركب" الذي نقصده؛ يجب التركيز على أمرين أكثر من غيرهما، كالتالي:

    * أولًا: مصدر الدخل

    يتنوع بين الرعايات، بيع المنتجات، العضويات وتذاكر المباريات؛ بالإضافة إلى ميزانية الجهة المالكة للنادي، أو الشخصية الداعمة له.

    * ثانيًا: عدالة المنافسة

    مع بداية الثورة الرياضية في السعودية؛ قيل إن "عدالة المنافسة" هي المبدأ الأساسي التي ستسير عليه جميع الأندية، وذلك من خلال قانون "اللعب المالي العادل".

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  • Hilal FansGetty

    نادي الهلال.. تشكيك مستمر بسبب "ضخامة الصفقات وفسخ العقود"

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية.. سننتقل الآن إلى عملاق الرياض الهلال، الذي يتعرض لاتهامات خطيرة؛ بخصوص "مصدر الدخل وعدالة المنافسة"، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ابن طلال والمملكة القابضة

    الجميع يعلم أن رعايات الهلال، وبيع منتجاته، وحتى تذاكر مبارياته؛ لا يُمكن أن تغطي تكاليف صفقات الفريق الأول لكرة القدم، أو مخالصة وفسخ عقود بعض الأسماء العالمية الكبيرة.

    لذا.. دائمًا يظهر اسم واحد في الصورة، عند الحديث عن صفقات الهلال أو مخالصة اللاعبين؛ وهو الأمير الوليد بن طلال الداعم التاريخي للزعيم، والذي توصل إلى اتفاق للاستحواذ على النادي من خلال شركة "المملكة القابضة".

    إلا أن البعض يُشكك في قدرة ابن طلال، على تحمُل كل هذه المبالغ الضخمة؛ خاصة مع مزاعم أن ميزانية دعم الزعيم الهلالي، أكبر من إيرادات "المملكة القابضة" أساسًا.

    وبالتالي؛ تمت المطالبة بإيقاف دعم ابن طلال للهلال، حفاظًا على أموال الشركة - سالفة الذكر -.

    * ثانيًا: مخالفة مبدأ عدالة المنافسة

    عندما يتم مقارنة مصروفات الهلال مع باقي الأندية السعودية؛ يتساءل الشارع الرياضي السعودي بأكمله، قائلًا: "أين عدالة المنافسة؟!".

    بمعنى.. الهلال يتم السماح له بإبرام تعاقدات وفسخ عقود كما يشاء، وبميزانية تفوق "3 أو 4 أضعاف" المنافسين؛ وهو ما يُخالف المبدأ الذي بُنيت عليه الثورة الرياضية، في البلاد.

    وبناء على ذلك؛ نسمع أصوات عديدة تُطالب بمعاقبة الهلال، بسبب مخالفته مبدأ "عدالة المنافسة".

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    معاقبة الهلال؟.. مستحيل بسبب "ابن طلال واللعب المالي العادل"

    واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب الإشارة إلى أنه لا يُمكن معاقبة عملاق الرياض الهلال أو إيقاف دعم الأمير الوليد بن طلال، للأسباب التالية:

    * أولًا: ابن طلال يصرف من "أرباحه"

    الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهلال الأسبق، رد على كل من يزعم بأن ميزانية دعم الزعيم، أكبر من إيرادات شركة "المملكة القابضة" المملوكة لابن طلال.

    وعن ذلك.. أوضح ابن مساعد أن توزيع أسهم "المملكة القابضة"؛ يأتي على النحو التالي:

    - 1/ ابن طلال: يمتلك 78.13% من أسهم الشركة.

    - 2/ صندوق الاستثمارات العامة: يمتلك 16.86% من أسهم الشركة.

    - 3/ الأسهم الحرة: تبلغ نسبة باقي المساهمين 5.1%.

    وأشار رئيس الهلال الأسبق إلى أن أرباح الشركة، توزع على ملاك الأسهم، حسب نسبة كل واحد منهم؛ وبالتالي عندما يقوم ابن طلال بدعم الهلال، فهو يفعل ذلك من ماله الخاص وليس من أموال الشركة نفسها.

    أي أن ابن طلال حر في استخدام أرباحه من "المملكة القابضة"، وباقي مشاريعه المختلفة؛ من أجل دعم الهلال، سواء في الصفقات أو فسخ العقود.

    وأضاف ابن مساعد: "الأمير الوليد ما شاء الله تبارك الله، من أكثر رجال الأعمال ثراءً في العالم العربي، وهذا ليس جديدًا ولا هو سر".

    * ثانيًا: اختفاء قانون "اللعب المالي العادل"

    أما القانوني الرياضي أحمد الشيخي فتحدث عن القضية الأكبر؛ وهي مبدأ "عدالة المنافسة" في الملاعب السعودية، والذي يطالب البعض بمعاقبة الهلال بسبب مخالفته.

    الشيخي كشف عن أن قانون أو نظام "اللعب المالي العادل" اختفى أساسًا؛ بعد أن كان من المقرر تطبيقه، عام 2025.

    وأوضح الشيخي أنه تم تشكيل لجنة تأسيسية عام 2022، من أجل العمل على قانون "اللعب المالي العادل"؛ وذلك بهدف منع الانفاق المرتفع على التعاقدات، والحد من الهدر المالي للأندية السعودية.

    وتابع القانوني الرياضي: "كانت الخطة الرسمية، أن يكون النظام ملزمًا ونافذًا منذ عام 2025؛ ولكنه توقف فجأة، بدون إعلان".

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  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. نادي الهلال المستفيد الأكبر بالفعل ولكن!

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أننا نتحدث هُنا عن استحالة فرض أي "عقوبات" أو "قيود" على ميركاتو عملاق الرياض الهلال، لسببين هما:

    * أولًا: المبالغ التي تُصرف في ميركاتو الهلال؛ هي "أموال خاصة" من الأمير الوليد بن طلال.

    * ثانيًا: لا يوجد أي قانون سعودي حاليًا؛ مُتعلق بـ"عدالة المنافسة" أو "اللعب المالي النظيف".

    هُنا.. قد يقول البعض إن الهلال، هو المستفيد الأول من اختفاء نظام "اللعب المالي العادل"؛ والذي تحدث عنه القانوني الرياضي أحمد الشيخي، وتطرقنا له في السطور الماضية.

    ولكن هذه قصة أخرى؛ فحتى ولو كان الهلال هو المستفيد كما يزعم البعض، فذلك لأن الأندية لا تمتلك داعمًا مثل ابن طلال.

    ففي النهاية.. ابن طلال حر في أمواله، سواء صرفها على الهلال أو غيره؛ مع ضرورة عدم غض النظر على وضع قوانين تنظم سوق الانتقالات، لأنه يوجد هدر مالي كبير كما أكد الشيخي بالفعل.