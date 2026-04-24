Jawwy Elite League U21
الهلال حاول خطفه "مرتين"!.. النصر يتخذ قرارًا مهمًا في مستقبل جوهرته

A. Sufyani
النصر بدأ التخطيط للموسم القادم..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يخطط عملاق الرياض النصر لـ"احتراف" أحد أبرز مواهبه، في الملاعب الأوروبية؛ وذلك بعد تألُقه الكبير في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ويتألق النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، سواء على مستوى الفريق الأول، أو حتى كتيبة تحت 21 عامًا؛ التي تستعد لخوض منافسات ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، بشكلٍ رسمي.

  • خطة لـ"احتراف" عبدالرحمن سفياني أوروبيًا

    كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، عن تخطيط إدارة عملاق الرياض النصر، لـ"خروج" النجم الشاب عبدالرحمن سفياني؛ للاحتراف في الملاعب الأوروبية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    الصحيفة أشارت إلى أن البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي للنصر، ومواطنه خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي؛ يعتقدان أنه من الأفضل بالنسبة لسفياني، خوض تجربة احترافية لمدة موسم رياضي واحد على الأقل.

    مبدئيًا.. عبدالرحمن سفياني سينضم لـ"كبار" النصر

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" أعلنت انضمام الجوهرة الشابة عبدالرحمن سفياني، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في الصيف القادم؛ وذلك بشكلٍ مبدئي.

    وسيتدرب سفياني مع كتيبة الفريق الأول، في المعسكر الصيفي الإعدادي لموسم 2026-2027؛ لحين حسم مستقبل احترافه، من عدمه.

  • الهلال حاول خطف عبدالرحمن سفياني مرتين.. ولكن!

    عبدالرحمن سفياني البالغ من العمر 18 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي الكوكب؛ قبل الانتقال إلى عملاق الرياض النصر، في شتاء 2023.

    وقبل الانتقال إلى النصر؛ كان عملاق الرياض الآخر الهلال، يرغب في التعاقد معه بأي شكل.

    وعاد الزعيم الهلالي مؤخرًا، في محاولة لخطف هذا الموهوب الذي يُلقب بـ"لامين يامال السعودية"؛ وذلك في أعقاب دخوله "الفترة الحرة" من عقده مع النصر.

    إلا أن سفياني فضل النصر على الهلال لـ"المرة الثانية"؛ حيث قام بتجديد عقده مع قلعة العالمي، حتى 30 يونيو 2029.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.