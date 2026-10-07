بهدف تعزيز التواصل بين الأندية وجماهيرها، قدمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طلبًا للأندية بفتح التدريبات، لكنه لم يلق استحسانًا من الثلاثي الكبير الهلال، النصر والاتحاد.
"لا نريد انتهاك خصوصية فرقنا" .. الهلال والنصر والاتحاد يعارضون طلب رابطة الدوري السعودي
ما القصة؟
تدريبات فرق دوري روشن السعودي تقام بشكل مغلق منذ فترة طويلة، فمن غير المسموح للجماهير أو لوسائل الإعلام لتغطية المران اليومي بصورة منتظمة، وإن كانت تشهد حضور بعض الصحفيين أحيانًا.
وتكتفي تلك الفرق للتواصل مع الإعلام، بتنظيم مؤتمر صحفي بشكل دائم قبل كل مباراة في الدوري، للإجابة على التساؤلات.
لكن هذا ليس كافيًا من وجهة نظر مسؤولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين..
- SOPA Images
مقترح الرابطة
صحيفة "الرياضية" أوضحت أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين طالبت الأندية بفتح تدريبات الفريق الأول أمام الجماهير ووسائل الإعلام مرة واحدة شهريًا، على أقل تقدير.
وقد أرسلت الرابطة بالفعل تعميم القرار إلى جميع أندية دوري المحترفين الأسبوع الماضي.
الرابطة أشارت في تعميمها إلى أن الهدف من القرار هو تعزيز التواصل بين الأندية وجماهيرها، ومنح وسائل الإعلام مساحة أكبر لتغطية تحضيرات الفرق، مع رفع مستوى التفاعل الإعلامي والجماهيري المصاحب لمنافسات دوري روشن.
الثلاثي الكبير يرفض
بحسب صحيفة "الرياضية" فإن الثلاثي الهلال، النصر والاتحاد رفضوا طلب الرابطة، حيث تقدمو قائمة الأندية الرافضة، بداعي رغبة الأجهزة الفنية في المحافظة على خصوصية التدريبات، وعدم كشف الجوانب الفنية والتكتيكية التي يجري العمل عليها خلال الحصص التدريبية، خاصةً قبل المباريات المهمة.
وأكدت الصحيفة أنه من المنتظر أن تجتمع الأندية الرافضة مع الرابطة لإلغاء الفكرة أو الوصول لحل يراعي الجوانب الفنية وخصوصية الفرق.
جدول ترتيب دوري روشن 2026-27
مع مرور سبع جولات من الموسم الجاري بدوري روشن السعودي 2026-27، يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الاتحاد (17 نقطة)، فالنصر والقادسية (16)، أما الأهلي فيحل سادسًا (12)، خلف نيوم (15).
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا