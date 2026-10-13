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أحمد فرهود

حقيقة استبعاد الرباعي السعودي من النخبة الآسيوية بسبب "الملكية المشتركة".. والنصر يتحرك بقرار مصيري

النصر
الهلال
الاتحاد
الأهلي
دوري أبطال آسيا النخبة

كواليس جديدة..

جدل كبير أُثير في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن "قانونية" مشاركة الأندية السعودية ذات الملكية المشتركة، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

نعم.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لديه ضوابط تتعلق بملكية الأندية وإدارتها، تمنع وجود تأثير أو سيطرة مشتركة على أكثر من نادٍ مشارك في المسابقة نفسها، إذا كان ذلك يشكل خطرًا على نزاهة المنافسة.

  • Hilal Nassr Ahli Ittihad fansGetty

    "ملكية" الرباعي السعودي الكبير

    من المعروف أن نادي النصر، بالإضافة إلى عملاقي جدة الاتحاد والأهلي، تتبع شركاتها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ضمن مشروع التخصيص للأندية الرياضية.

    وكان الصندوق يمتلك 75% من أسهم شركات النصر والاتحاد والأهلي؛ وذلك في إطار المرحلة الأولى من خصخصة الأندية السعودية.

    هذه النسبة وصلت إلى 100%، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ بعد أن قام صندوق الاستثمارات بشراء حصة وزارة الرياضة السعودية، في الأندية الثلاثة.

    أما بخصوص الهلال؛ فقد أتمت شركة المملكة القابضة برئاسة الأمير الوليد بن طلال، شراء 70% من أسهم شركة النادي في سبتمبر 2026، بينما احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 30% الأخرى.

    كل ذلك؛ أدى إلى جدل كبير للغاية بشأن "قانونية" مشاركة الأندية الأربعة، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، في ظل قواعد الملكية والسيطرة المشتركة.

  • لن يتم استبعاد الرباعي السعودي من النخبة!

    وفي هذا السياق.. نفى القانوني الرياضي أحمد الشيخي، إمكانية استبعاد عملاق الرياض النصر، أو حتى أندية الهلال والاتحاد والأهلي، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    الشيخي أكد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعطى فترتي سماح للأندية ذات الملكية الواحدة، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركتها في المسابقات القارية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حتى نهاية مارس 2027؛ من أجل إرسال أي استفسارات وأسئلة بخصوص الأمر.

    * ثانيًا: حتى شهر يونيو 2027؛ كفترة سماح أخرى لتصحيح أوضاعها.

    بمعنى.. أنه من الصعب استبعاد أي نادٍ سعودي، من مسابقة النخبة الآسيوية في الموسم الرياضي الحالي؛ وفقًا لما أورده الشيخي عبر برنامج "نادينا"، بشأن المهل الزمنية.

    وحتى في حال ثبوت مخالفات تتعلق بالملكية المشتركة، فإن تحديد الأندية التي ستتمكن من المشاركة قاريًا، سيخضع للوائح الاتحاد الآسيوي والقرارات التي ستصدر في هذا الشأن؛ حيث ستكون الأولوية بين "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" لبطل دوري روشن السعودي، حسب الشيخي دائمًا.

  • قرار مصيري من شركة نادي النصر

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يبدو أن شركة نادي النصر بدأت العمل بقوة؛ لتأمين نفسها من أي مخالفة تتعلق بالملكية المشتركة، قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الثلاثاء؛ فإن شركة النصر اتخذت قرارًا بـ"إلغاء" نشاط الألعاب المختلفة، في خطوة مرتبطة بملف إعادة هيكلة النادي.

    العصيمي أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن هذا القرار يأتي لتجهيز الشركة، من أجل المرحلة الثانية من الخصخصة؛ وذلك بنقل الملكية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى مستثمرين آخرين، في أقرب وقتٍ ممكن.

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  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مشوار النصر في النخبة الآسيوية 2026-2027

    عملاق الرياض النصر بدأ مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ بشكلٍ كارثي للغاية.

    وخسر النصر (0-4) أمام مضيفه نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    لكن؛ النصر عاد وصحح أوضاعه بالفوز على نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء أمس الإثنين.

    فوز النصر على نيفتشي؛ جاء بنتيجة (3-1) على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية.