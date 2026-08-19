لغز جديد بسبب الهلال!.. قرارات رسمية من وزارة الرياضة السعودية عن "ملكية وإدارات" الرباعي الكبير

أصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا رسميًا، مساء اليوم الأربعاء؛ بشأن "ملكية" الرباعي الكبير في المملكة، وهم "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي".

ومنذ بداية المرحلة الأولى من "الخصخصة"؛ امتلكت وزارة الرياضة 25% من أسهم شركات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي "غير الربحية"، مع استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة الـ75% الأخرى.