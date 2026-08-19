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أحمد فرهود

لغز جديد بسبب الهلال!.. قرارات رسمية من وزارة الرياضة السعودية عن "ملكية وإدارات" الرباعي الكبير

الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

أصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا رسميًا، مساء اليوم الأربعاء؛ بشأن "ملكية" الرباعي الكبير في المملكة، وهم "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي".

ومنذ بداية المرحلة الأولى من "الخصخصة"؛ امتلكت وزارة الرياضة 25% من أسهم شركات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي "غير الربحية"، مع استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة الـ75% الأخرى.

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    وزارة الرياضة تتخلى عن "أسهمها" في الرباعي الكبير

    وفي هذا السياق.. أعلنت وزارة الرياضة السعودية مساء اليوم الأربعاء، التخلي عن أسهمها في شركات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي "غير الربحية"، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

    وقالت الوزارة في بيانٍ رسمي: "بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة؛ بدأنا في نقل نسبة الـ25% من أسهمنا بشركات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي (غير الربحية)، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي".

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    حل مجالس إدارات الشركات "غير الربحية" بشكلٍ رسمي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. وزارة الرياضة السعودية كشفت عن قرار آخر مهم؛ وذلك بعد نقل نسبة الـ25% من أسهمها بشركات الهلال والنصر والاتحاد "غير الربحية"، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

    الوزارة أعلنت حل مجالس إدارات الشركات "غير الربحية"، في الأندية الأربعة الكبيرة بالمملكة العربية السعودية، بشكلٍ رسمي.

  • سبب تخلي وزارة الرياضة عن "أسهمها" في الرباعي الكبير!

    واستكمالًا لبيانها.. شرحت وزارة الرياضة السعودية، سبب نقل أسهمها في شركات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي "غير الربحية"، إلى صندوق الاستثمارات العامة، مع حل مجالس الإدارات رسميًا.

    وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة، تأتي ضمن "المرحلة الثانية" من نقل ملكية الأندية الأربعة؛ من أجل ترسيخ أسس الحوكمة المؤسسية وتدعيم الاستدامة طويلة الأمد، مع تحقيق مستهدفات "الخصخصة الرياضية".

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  • بيان "الرياضة" يعيد جدل استحواذ الوليد بن طلال على الهلال

    المثير في الأمر أن بيان وزارة الرياضة السعودية، يقودنا إلى جدل صفقة شراء رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، لعملاق الرياض الهلال، خلال الفترة القادمة.

    وتم الإعلان خلال الفترة الماضية، عن شراء ابن طلال للزعيم الهلالي؛ لتكون أسهم النادي، موزعة على النحو التالي:

    * ابن طلال من خلال شركته "المملكة القابضة": 70%.

    * صندوق الاستثمارات العامة السعودي: 30%.

    لذا.. فإن بيان نقل 25% من أسهم وزارة الرياضة في الهلال، إلى صندوق الاستثمارات العامة، مساء اليوم الأربعاء؛ إما جاء متأخرًا بعد استحواذ ابن طلال على النادي العاصمي، أو أن عملية الشراء لم تكن قد تمت رسميًا طوال الفترة الماضية.

    أما بخصوص الأمير نواف بن سعد؛ فقد أعلن الصحفي الرياضي حمد الصويلحي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، استمراره في منصبه كرئيس لنادي الهلال.

    الصويلحي أعلن تشكيل مجلس جديد للهلال - برئاسة ابن سعد -، بعد قرار وزارة الرياضة بحل إدارات الرباعي الكبير؛ حيث من المنتظر أن يضم أسماءً ذات خبرات كبيرة، مثل النجم السابق نواف التمياط.