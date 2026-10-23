قمة كروية "مُرهقة" زادت من حدة إشعال الدوري، أعادت الهلال إلى الصدارة، بعد فوز ثمين في ميدان القادسية بنتيجة (3-2)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

في قمة الجولة الحادية عشرة، تقدم جابرييل مارتينيلي للهلال في الدقيقة 21، وتعادل خوليان كينيونيس للقادسية بالدقيقة 31، ثم أضاف روبن نيفيش وسيرجي سافيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و84، قبل أن يقلص ماتيو ريتيجي الفارق في الدقيقة 87.

ومنذ عودة القادسية إلى دوري المحترفين، وكان ملعبه دومًا بمثابة العثرة التي تعطل طريق الهلال، بهزيمة وتعادل في آخر موسمين، إلا أن الهلال نجح أخيرًا في تحقيق الانتصار في ميدان بني قادس، لأول مرة منذ ديسمبر 2020، في مباراة شهدت إصابتين، ما بين ناهيتان نانديز وجابرييل مارتينيلي.

وفيما يلي، يرصد موقع "GOAL" أبرز النقاط حول مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي..