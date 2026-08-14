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محمود خالد

سامرفيل "نسخة محرز غير مكتملة" في الهلال .. وكريم بنزيما أخرج نسخته الأسوأ أمام الفيصلي!

فقرات ومقالات
الهلال
الفيصلي
دوري روشن السعودي
كريسينسيو سامرفيل
كريم بنزيما

الهلال يفوز على الفيصلي برباعية..

واصل الهلال سطوته التاريخية على الفيصلي، بداية مطمئنة - نسبيًا - لجماهيره، بفوز ملحمي بنتيجة (4-2)، في قلب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

الهلال أحبط انتفاضة عنابي سدير في الشوط الثاني، وخرج برباعية - منها 3 ركلات جزاء - عن طريق كريم بنزيما وروبن نيفيش (هدفين)، وكذلك هدف مالكوم "الثاني" في الدقائق 19 و26 و28 و82، فيما حاول الفيصلي الاقتراب، بثنائية أليكسندر ميندي وثيو بونجوندا، في الدقيقتين 59 و64.

مباراة قرر فيها المدير الفني سيموني إنزاجي، إعطاء الفرصة للصفقة الجديدة، كريسنسيو سامرفيل على الطرف الأيسر، مع وجود كريم بنزيما في قلب الهجوم.

ماذا قدم سامرفيل وبنزيما في لقاء الهلال والفيصلي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

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  • Crysencio Summerville Goal OnlyGoal AR

    رحل محرز .. وجاء سامرفيل

    ماذا جنى الهلال من صفقة كريسنسيو سامرفيل؟ الإجابة، لاعب مهاري "مقاتل" ومكسب من الطرف الأيسر، عالج جانب الخلل، الذي عانى منه سالم الدوسري مع مدربه سيموني إنزاجي، في الموسم الماضي.

    وبينما يبحث إنزاجي عن كتيبة قادرة على التكتل دفاعيًا مع أي هجوم، وأطراف سعيدة مع المرتدّات، كان سامرفيل، حلًا فعالًا، قدم أدوارًا دفاعية، واتسم بانطلاقات رائعة قادرة على صنع المرتدة الهجومية بشكل متميز.

    ولكن، ما يمكن قوله إن واحدة من العوامل التي خدمت سامرفيل، هو عدم وجود تيو هيرنانديز، الذي تم استبعاده دون سبب واضح، من القائمة، ولا أجزم بالطبع بأن وجوده سيساهم في تراجع سامرفيل، وإنما تفادينا التداخل في الأدوار الذي كان يربك ثنائية تيو والدوسري، فضلًا عن وجود تفاهم مع متعب الحربي، ساهم في منح المزيد من حرية الحركة للجناح الهولندي، سواء بالتحرك على الأطراف، أو التوغل في العمق.

    مهارة سامرفيل لم تكن اللقطة الأبرز فقط، بل في واقعة طريفة، كاد فيها أن يسقط أثناء تنفيذ ركلة ركنية، بسبب تعثره في "المايكروفون" المثبت عند الزاوية، قبل أن يقوم بتحريكه، لتنفيذ الركنية.

    ما علاقة كل هذا، بالعنوان؟ الإجابة رأيناها في قدرة سامرفيل الرائعة على استلام الكرة، كما شاهدنا في استلامه بالكعب لكرة طويلة، في الدقيقة 11، وكأننا نرى لمحة من مهارة النجم الجزائري رياض محرز الذي رحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي، إلا أن كريسنسيو جاء ليؤكد أن مثل تلك اللمحات لن تنقطع عن دوري روشن.

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  • Benzema Al Hilal SFCGetty Images

    بنزيما يخرج النسخة الأسوأ من سامرفيل

    لعلّ كريسنسيو سامرفيل كان أحد الوجوه التي خطفت الأضواء في كأس العالم 2026، فرغم اعتماد كومان عليه في الطرف الأيمن، إلا أن شعاره باختصار، كان "الحل في ظل تراجع مالين".

    وبالطبع، من الظلم الحكم على سامرفيل في أولى مباراة، ولكن ما يمكن قوله إن اسلوب لعب بنزيما قد أخرجت الجانب الأسوأ من الجناح الهولندي.

    بنزيما قدم لقطتين جيدتين خلال 70 دقيقة من المباراة، قبل استبداله..

    * سجل أول أهداف الهلال في دوري روشن "2027" من علامة الجزاء.

    * انطلاقة ذكية من بنزيما في الدقيقة 44، حيث استغل تمريرة قرب منتصف الملعب إلى سيرجي سافيتش، ثم انطلق في غفلة دفاعية، حيث استلم الكرة وكان في وضع انفراد، إلا أنه أفسد الفرصة.

    ولكن، فيما عدا ذلك، فإن سامرفيل بدا وكأنه بحاجة إلى رأس حربة، يكمل لمحاته الفنية، رغم أن الواقع شهد العكس، بنزيما يبني اللعب يونتظر الإنهاء من الهولندي.


  • Marcos LeonardoGetty

    هل تسرع الهلال برحيل ليوناردو؟

    لنذكر لقطة أخرى لسامرفيل، حيث بدا يعاني من سوء الإنهاء رغم انطلاقته الرائعة، التي تراجعت كثيرًا خلال الشوط الثاني، فإنه أظهر معاناة - أيضًا - مع الرقابة الدفاعية المتكتلة، بدت جلية في التحاماته مع عبد الله سيك، رغم أنه كسب إحداها في منح فريقه ركلة جزاء.

    أما عن كريم بنزيما، فما يعيبه أنه يتراجع كثيرًا خارج منطقة الجزاء، ولعل هذا ليس الدور الذي يجدر بالهلال الاعتماد عليه من أجله.

    الهلال يريد إثبات بأنه كل من يلعب له قادر على التسجيل. أمر جيد، ولكن يجب أن نتساءل "هل تسرع الزعيم بالسماح برحيل ماركوس ليوناردو إلى أياكس؟".

    صحيح، أن ليوناردو كان يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب إهدار الفرص، إلا أنه كان حلًا مميزًا كرأس حربة للهلال، وقدم الكثير من الأرقام الهجومية المميزة.

    مختصر القول، إنه يجب على بنزيما أن يراجع حساباته، فالهلال يحتاج إلى رأس حربة يجيد الإنهاء، وليس مهاجمًا يتراجع كثيرًا من أجل بناء الفرص، وهو أمر قد يهدد بقاء النجم الفرنسي، وإن خرج بهدف في المباراة.

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  • كلمة أخيرة..

    رغم أن كريم بنزيما نجح في التسجيل بالجولة الأولى، للموسم الثاني تواليًا، بعد ثلاثيته مع الاتحاد، في نسخة 2025-2026، إلا أنه أثبت قاعدة هامة، وهي "الهلال بحاجة إلى رأس حربة على وجه السرعة".

    الهلال كسب شابًا مهاريًا، ينقصه الإنهاء فقط ليثبت بأنه صفقة ناجحة بكل المقاييس، رغم أن تراجعه في الشوط الثاني، بعد ازدياد تواجده في العمق، كان نقطة سلبية حوله أيضًا، ولكن مجمل ما صنع في المباراة كان جيدًا.

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