قبل 3 شهور .. الهلال يحسم صفقة صيفية جديدة "بنكهة نصراوية"

نجحت إدارة شركة نادي الهلال، في حسم صفقة جديدة، للاعب سيؤجل انتقاله إلى قلعة الزعيم، حتى الميركاتو الصيفي المُقبل.

الهلال كان الأكثر نشاطًا بين أندية دوري روشن السعودي، خلال موسم الانتقالات الشتوية، حيث أبرم سبع تعاقدات، كان أبرزهم هو النجم الفرنسي كريم بنزيما، من صفوف الاتحاد.