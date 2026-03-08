Goal.com
قبل 3 شهور .. الهلال يحسم صفقة صيفية جديدة "بنكهة نصراوية"

أولى صفقات الصيف..

نجحت إدارة شركة نادي الهلال، في حسم صفقة جديدة، للاعب سيؤجل انتقاله إلى قلعة الزعيم، حتى الميركاتو الصيفي المُقبل.

الهلال كان الأكثر نشاطًا بين أندية دوري روشن السعودي، خلال موسم الانتقالات الشتوية، حيث أبرم سبع تعاقدات، كان أبرزهم هو النجم الفرنسي كريم بنزيما، من صفوف الاتحاد.

    صفقة جديدة في الهلال

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة شركة الهلال، حسمت الاتفاق مع عبد الله العنزي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، للتعاقد معه لمدة "5" مواسم، على أن تبدأ رحلته في الصيف المُقبل.

    وتمكن الهلال من حسم اتفاقه مع عبد الله العنزي، صاحب الـ23 عامًا، في صفقة انتقال حر، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الفتح، خلال يناير الماضي، الأمر الذي منح إدارة الزعيم، تأشيرة التفاوض مع اللاعب دون العودة لإدارة ناديه.

  • ابن النصر الذي يجيد اللعب في عدة مراكز

    ومن المنتظر أن يمثل عبد الله العنزي، إضافة جديدة "فعالة" في صفوف الهلال، خلال الميركاتو الصيفي، كونه يستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي، حيث يلعب على الطرفين الأيمن والأيسر، وكذلك خلف المهاجم، ولعب دور صانع الألعاب.

    ومن درجة الشباب بنادي النصر، إلى الفتح في 2021، بدأ العنزي تدرجه في الفئات السنية، حتى تم تصعيده للفريق الأول.

  • مسيرة العنزي مع الفتح

    ويشاء القدر أن تكون بداية عبد الله العنزي في دوري المحترفين السعودي، بقميص الفتح، في مواجهة ناديه السابق، النصر، حيث لعب لمدة "8" دقائق، في مباراة انتهت بفوز الأصفر بهدف دون مقابل، في يناير 2022.

    ومن الناشئين إلى الفريق الأول، ومشاركات على استحياء خلال موسمي 2021-2022 و2022-2023، إلى زيادة مساحة اللعب، في آخر موسمين، حيث خاض العنزي "15" مباراة في دوري روشن، بالموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.

    وفي الموسم الجاري، لعب عبد الله العنزي "13" مباراة مع الفتح في دوري روشن السعودي، واستطاع أن يوقع على هدف في مرمى النجمة، خلال الجولة السادسة والعشرين.

    فتحاويون كتبوا التاريخ مع الهلال

    ويملك الهلال سجلًا من اللاعبين الذين تعاقد معهم من صفوف الفتح، على رأسهم علي البليهي، الذي كتب تاريخًا كبيرًا في قلعة الزعيم، حيث قاده للفوز بالعديد من الألقاب، كما صنع رقمًا قياسيًا في 2025، حيث بات أكثر مدافع يسجل أهدافًا في تاريخ دوري المحترفين، بوصوله إلى 17 هدفًا.

    وهناك أيضًا أسماء أخرى، انتقلت من الفتح إلى الهلال، على غرار خليفة الدوسري وصهيب الزيد وحبيب الوطيان وفيصل الجمعان.

    ميركاتو الهلال في الشتوية

    واحتفل الهلال، بإبرام العديد من التعاقدات المتميزة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حيث أبرم "7" صفقات، جاءت بدعم من الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالنادي.

    وتمكن الهلال من التعاقد مع المدافع الإيطالي بابلو ماري من فيورنتينا الإيطالي، على سبيل الإعارة، وكذلك ضم محمد قادر ميتي من رين، وسايمون بوابري من نيوم، وكريم بنزيما من الاتحاد، فضلًا عن ضم ثنائي الخليج "مراد هوساوي وريان الدوسري"، وضم سلطان مندش من التعاون.

    في المقابل، وافقت إدارة الهلال على إعارة "4" لاعبين، أبرزهم جواو كانسيلو إلى برشلونة، مع رحيل محمد القحطاني وعلي البليهي وعبد الله رديف إلى التعاون والشباب والفيحاء على الترتيب، فيما رحل بصورة نهائية، كل من عبد الإله المالكي إلى الدرعية، وكايو سيزار إلى كورينثيانز البرازيلي، وعبد الله الحمدان إلى النصر.

  • مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 18 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ61 نقطة.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

