محمود خالد

بنزيما يفتقد لثنائي الاتحاد وفيليكس يعود رغم فشل مقصية رونالدو .. درس قاسٍ من النصر والهلال إلى الأهلي!

الهلال يقتنص 3 نقاط "صعبة" .. والنصر يغرد في الصدارة

لا مجال لفقدان النقاط بعد الآن، وها هي الجولة السادسة والعشرين، تحمل الكثير من المفاجآت، ليصبح النصر هو الأكثر "انتصارًا".

وحقق الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه الفتح، على ملعب ميدان تمويل الأولى، بهدف أحرزه سيرجي سافيتش في الدقيقة 48، بصناعة محمد كنو، فيما قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء للفتح، في اللحظات الأخيرة.

وبالانتقال إلى ملعب الأمير محمد بن فهد، فإن النصر حقق فوزًا كاسحًا على الخليج بنتيجة (5-0)، عن طريق عبد الله الحمدان، أيمن يحيى، جواو فيليكس "هدفين"، أنجيلو جابرييل، في الدقائق 30 و54 و73 و79 و90+1.

ورفع النصر رصيده إلى 67 نقطة، ليواصل التغريد في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق "3" نقاط عن الهلال الذي صعد للوصافة، بينما جاء الخليج في المركز الحادي عشر بـ30 نقطة، ثم الفتح في المركز الثالث عشر بـ28 نقطة.

ماذا حدث في المباراتين؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League

    "خطيئة جيسوس" تورّط إنزاجي في الهلال

    إذا ما عدنا بالذاكرة إلى الموسم الماضي، سنجد نفس الخطأ الذي ارتكبه البرتغالي جورج جيسوس مع الهلال، والآن يتجدد مع الإيطالي سيموني إنزاجي.

    جيسوس تعجّل في عودة أليكساندر ميتروفيتش، وسط شكوك حول عدم جاهزيته، وكانت النتيجة هي إصابة مبكرة أخرجته من مباراة الكأس أمام الاتحاد، ومن ثم غياب طويل عن الملاعب.

    اليوم، نجد حسان تمبكتي، يورط إنزاجي في نفس خطيئة جيسوس، العائد للتو من الإصابة، وشكوك حول جاهزيته، ونجد الإيطالي يدفع به في مركز مخالف، حيث لعب كظهير أيسر، مقابل وضع متعب الحربي في الطرف الأيمن، من أجل المساهمة في إيقاف انطلاقات مراد باتنا، والنتيجة خروج تمبكتي، المتميز في استخلاص الكرات، من أرض الملعب مع الفريق الطبي، ومتى؟ قبل أربعة أيام من كلاسيكو الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ولكن، إذا ما قلنا "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فإن خروج تمبكتي، ساهم في ظهور عبد الكريم دارسي الذي استعان به إنزاجي على الطرف الأيسر، فكان ظهيرًا بإمكانيات جناح هجومي، فهل يمكن أن نشاهد دارسي عنصرًا أساسيًا لكتيبة إنزاجي ضد فريقه السابق، في كأس الملك؟

  Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro League

    بنزيما يفتقر إلى ثنائي الاتحاد

    تباعد الخطوط والاعتماد على الكرات الطويلة وانطلاقات الجناحين سالم الدوسري ومالكوم، هكذا لاحت "ثغرة" الهلال، في الشوط الأول، وسط تنظيم دفاعي وضغط هجومي من لاعبي الفتح.

    وربما بات الهلال "أفضل" في الشوط الثاني، حيث شاهدنا تقاربًا في الخطوط، وتنوعًا في التحرك بين الخطوط الأمامية، رغم أن فجوة دفاعية كانت كفيلة بفرصة محققة من مراد باتنا الذي تعامل ياسين بونو مع فرصته بشكل رائع.

    بين هذا وذاك، جاءت معاناة كريم بنزيما مع "الحصار الدفاعي" في العمق، الأمر الذي أجبره على صنع الفرص، بعدما أفسد حارس الفتح باتشيكو فرصتين محققتين له.

    ولاحت أزمة بنزيما مع عرضيات الهلال، سواءً مع مالكوم أو سالم الدوسري، ما يعيد إلى الأذهان، ثنائيته الرائعة مع موسى ديابي في الاتحاد، أو افتقاره للعرضيات الدقيقة من مهند الشنقيطي، وكأنه لا يزال بحاجة للمزيد من الاندماج في صفوف الهلال.

  • انتظروا هذا اللاعب

    رغم أنه غادر ملعب المباراة، قبل اكتمال ساعة، إلا أنه وجب الإشارة إلى موهبة نقّب عنها الفتح، في مباراة الهلال، وهو مهدي العبود.

    صاحب الـ20 عامًا، الذي يلعب كمحور ارتكاز، قرر جوزيه جوميز الدفع به كصانع ألعاب، في ظل غياب أحد أبرز عناصر الفتح، وهو فارجاس، إلا أن العبود أظهر براعة في التحرك بين الخطوط، كما أجبر تألقه، مدافع الهلال خاليدو كوليبالي، على ارتكاب مخالفة استوجبت حصوله على بطاقة صفراء.

  Cristiano Ronaldo Joao Felix Nassr

    رغم فشل مقصية رونالدو .. فيليكس يعود أخيرًا

    وإذا ما انتقلنا إلى الدمام، حيث مباراة الخليج والنصر، فإن هناك عنوانين أساسيين لتلك المواجهة، وهما كالآتي..

    * عودة جواو فيليكس للتسجيل.

    * الهدايا تتوالى على هيرفي رينارد.

    في ظل غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والجناح السنغالي ساديو ماني، فإن ذلك لم يمنع النصر من بسط سيطرته على مجريات اللعب، رغم محاولات الخليج للوصول إلى مرمى بينتو، في أكثر من مناسبة، مع تواجد أسلحة "الدانة"، بين جوشوا كينج وفورتونيس.

    ورغم أن جواو فيليكس، حاول تكرار مقصية رونالدو في الدور الأول، ولم تجد الكرة طريقها نحو الشباك، إلا أن ذلك لم يمنع عودته للتسجيل أخيرًا، بإحراز هدفين، بعد غياب منذ الجولة الثانية عشرة، رغم أنه في المقابل، واصل ظاهرة إهدار العديد من الفرص، التي كانت لتمنحه كرة المباراة بمنتهى السهولة.

    النقطة الثانية: تألق محلي غير طبيعي، ورغم أن قرار جيسوس بإشراك أيمن يحيى كجناح أيمن، بدلًا من ساديو ماني، رغم وجود عبد الرحمن غريب على مقاعد البدلاء، يمثل علامة استفهام، إلا أن هناك العديد من الهدايا التي استقبلها المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، قبل فترة التوقف.

    كان عنوان المباراة هو "ثنائيات" جواو فيليكس، سواءً مع أنجيلو أو كينجسلي كومان، وكذلك التمريرات البينية الرائعة من قِبل مارسيلو بروزوفيتش، فيما شاهدنا كلمة النهاية في أولى هدفين عن طريق عبد الله الحمدان وأيمن يحيى، فضلًا عن صناعة الحمدان للهدف الثالث.

  • نقاط مهمة من مباراتي الهلال والنصر

    ولعل العنوان الأبرز لما رأيناه في جولة "يوم العلم"، هو "إذا أهدرت نقطة واحدة ستدفع الثمن"، فها هو الأهلي الذي سقط بريمونتادا القادسية، يتنازل عن الوصافة إلى الهلال، والذي بات على بعد ثلاث نقاط من النصر "المتصدر".

    في مواجهة الهلال، يبدو أن سلطان مندش، سيكون بمثابة "تهديد" صريح لوجود سالم الدوسري أو مالكوم في الزعيم، فيما لا تزال مشاركة مراد هوساوي في الدقائق الأخيرة، محل تساؤلات مستمرة من قِبل المدرب إنزاجي.

    في لقاء النصر، شاهدنا تألق عبد الله الحمدان وأيمن يحيى، وكذلك عبد الإله العمري الذي نجح في قطع تسديدة واعتراض المنافس "5" مرات، واسترداد الكرة "6" مرات، كما نجح في جميع المواجهات الثنائية، بـ6 التحامات - هوائية وأرضية - بنسبة 100%.

