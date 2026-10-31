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Simone Inzaghi Al HilalGOAL
محمود خالد

الهلال ضد الفتح | من طفرة محزري إلى لغز تلميذ نوير .. إنزاجي يعكس نظرية إنريكي وضحية في حضرة هاري كين!

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سيموني إنزاجي
أولي واتكينز

الهلال يعود إلى صدارة دوري روشن..

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اطمئنوا على الفتح، فهو ليس بخير، لأن الهلال، بين إرهاق السفر وكثرة التنقلات، سيطر على مباراته، واقتنص فوزًا بنتيجة (2-0)، في المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

ثنائية بدأها أولي واتكينز مبكرًا في الدقيقة 12، بفضل ارتداد الكرة في القائم من تسديدة محمد محزري، ليتابع في الشباك، ثم اختتمها روبن نيفيش من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+1.

وعاد الهلال إلى صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 30 نقطة، متفوقًا على القادسية بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط، محققًا هزيمته الثامنة، ليبقى في المركز السادس عشر، ويؤكد معاناة النموذجي مع مدربه جمال السلامي.

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وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الهلال والفتح في دوري روشن..

  • Ollie Watkins Ivan Toney (Goal Only)Goal AR

    واتكينز وتوني .. أيهما المظلوم في حضرة كين؟

    القاعدة منطقية، في حضرة هاري كين، فإن حمل شعلة رأس حربة المنتخب الإنجليزي، صعبة للغاية، والحديث كان حول "مظلومية" إيفان توني، مهاجم الأهلي، في قلة دقائق مشاركته، من قِبل المدرب توماس توخيل، واليوم، سيكون الحديث بقوة حول أولي واتكينز.

    رغم أن واتكينز قادم من أستون فيلا، بأرقام كبيرة (21 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في 55 مباراة)، خلال الموسم الماضي، إلا أن ما يميز بدايته مع الهلال، هو أكثر من نقطة..

    * معدل مساهماته يتفوق على مبارياته (6 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 10 مباريات).

    * السير على نمط هاري كين، من حيث التراجع، واللعب على استرداد الكرة، وصناعة الفرص، وإن كان الفارق لا يزال شاسعًا مع نجم بايرن ميونخ، المُتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية.

    التشابه بين واتكينز وتوني هو التراجع، واللعب كمهاجم "محطة"، ولكن الفارق قد يتمثل في مدى قيمته كعنصر حاسم لفريقه، وهي النقطة التي يتفوق فيها توني، بفضل تعدد خيارات الهلال الهجومية، في الوقت الذي إن غاب فيه إيفان، أو لم يسجل، يتأثر الأهلي معه كثيرًا، وكان الدليل واضحًا، في ليلة سداسية الشباب.

    هذا استعراض مختصر لحالة الثنائي، الذي يُنتظر أن يكثر الحديث بشأنهما كهدّافين متألقين في دوري روشن السعودي، ولكن أيهما سيكون المظلوم في حضرة هاري كين؟

  • imago-sport-1081232864.jpgIPA Sport

    لغز تلميذ نوير

    إذا سألتني عزيزي القارئ عن أجواء المباراة، فهي باختصار "من طرف واحد"، ضغط وسيطرة هلالية كاسحة، والفتح يعاني في الخروج بالكرة، بل إن الهلال قرر "معاناة" الفتح، وتحويل طرفه المميز إلى معاناة، فإذا كان النموذجي يعتمد على انطلاقات مراد باتنا، فإن الهلال سيردّ عليه بتعطيل تحركات باتنا، بل وتكون جبهة قوية أخطر من الطرف الأيسر، بين تحركات تيو هيرنانديز وانطلاقات كريسنسيو سامرفيل.

    ولكن، ما هي قصة أدريان شيمبر، حارس مرمى الفتح؟ ذلك الذي كان يتحدث عن قدوته مانويل نوير، أسطورة بايرن ميونخ، بأنه يتمنى السير على خطاه، بات بمثابة "لغز كبير"، حيث يُظهر تألقه أمام الكبار، وفريقه لا يفوز، وكأنه يتعمّد ادخار قوته فقط في المباريات الكبرى (ملحوظة: هذا رأي ساخر وليست معلومة).

    شيمير قدم نفسه في مباراة الاتحاد بالجولة الرابعة، وتعادل الفتح سلبيًا، وتصدى لثماني فرص، وتجده يظهر في أقل مستوياته أمام الدرعية ونيوم، ثم يتحسن نسبيًا أمام الأهلي، بالتصدي لست كرات، رغم استقبال رباعية، ويعود لمستواه السيئ أمام الخليج، ثم ينفجر أمام الشباب، ويبعد 7 كرات، وها هو يواصل التألق أمام الهلال، بالتصدي لأكثر من كرة، بين تسديدات من سامرفيل وواتكينز، وكذلك تيو هيرنانديز.

    ما يقدمه أدريان شيمبر، ينعكس عليه أيضًا، مدى قوة دفاع الفتح، إلا أن إحصائياته تقول وكأنه حارس يستحق فرصة أفضل من النموذجي، في ظل حالته العثرة في دوري روشن.

  • الهلال بين طفرة محزري و"حزن" نيفيش والدوسري

    في ظل ندرة وصول الفتح إلى مرمى الحارس ياسين بونو، الذي بدوره منع بعض الفرص المحققة، فإن الهلال لم يعانِ كثيرًا من أجل العودة للصدارة، وإن قلنا إن عدم حسمه للمباراة مبكرًا، فضلًا عن بعض الجدل التحكيمي، جعل جماهير الزعيم تضع يدها على قلبها حتى آخر دقائق المباراة.

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    بين جدل الإنفاقات الكثيرة على صفقات الهلال، جاء محمد محزري كبادرة ضوء، نشكر لها القدر على عدم وجود بديل لكانسيلو وسعود عبد الحميد، ليسجل واحدة من أسرع الطفرات بين لاعبي العالم، كما أنه قدم أداءً دفاعيًا قويًا أمام الفتح، تمثل في تألقه بلعبة الكرة الثانية، مع استرداد 11 كرة، ليتوج أداءه بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

    ورغم ذلك، إلا أن إرهاق السفر بدا جليًا على اللاعبين، من حيث تراجع مستوى سيرجي سافيتش، وقلة الأهداف، وكذلك أزمة لاعبي الزعيم في التمريرات الخاطئة، والتي ظهرت في أكثر من لقطة عبر نيفيش وسافيتش.

    إرهاق انعكس على إصابة سالم الدوسري "القائد"، في التدريبات، وغيابه عن المباراة، ناهيك عن استمرار غياب جابرييل مارتينيز، وارتكاب الأخطاء، الذي كلّف روبن نيفيش، بطاقة صفراء تؤكد غيابه عن المباراة المُقبلة في دوري روشن، أمام الاتفاق.

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  • Luis Enrique 1-1Getty Images

    إنزاجي يسير عكس تيار إنريكي

    إذا ما كان باريس سان جيرمان، قد شهد ذكاءً تكتيكيًا من قِبل مدربه لويس إنريكي، في إراحة نجومه خلال مباريات الدوري الفرنسي، من أجل التألق ومواصلة الزحف نحو اللقب الثالث تواليًا في دوري أبطال أوروبا، فإن الظروف اللوجستية أجبرت إنزاجي على العكس، حيث أراح نجومه أمام الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وعاد ليدفع بكل أوراقه الكبيرة في مواجهة الفتح في دوري روشن.

    ولكنّ، ما يمكن اختصاره، أنه على الهلال أن يتعامل من الآن مع غياب المايسترو روبن نيفيش، قبل مباراة الاتفاق، لأن هذا المايسترو ليس من السهل أن يُعوض في الملعب.

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