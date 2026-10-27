الجزائريون على خطى المغاربة في الدروس القاسية للسعوديين .. الشمال يحقق لرياض محرز ما فشل به مع الأهلي وبغداد بونجاح نجم أمام الهلال ولكن!

من قال إن عملية تأقلم الجناح الجزائري رياض محرز مع الشمال القطري تحتاج إلى وقت كبير؟! .. الهلال السعودي كان الضحية الذي نفى من خلاله محارب الصحراء محاولات التشكيك فيه!

صاحب الـ35 عامًا قاد الشمال يوم الثلاثاء، لتحقيق أول انتصار له في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، على حساب الزعيم السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ثلاثية أصحاب الأرض سجلها ويسلي سعيد، بغداد بونجاح ومحمد علي بن رمضان، في الدقائق 8، 48 و54، فيما أحرز سالم الدوسري هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الشمال إلى النقطة الخامسة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري الغرب من البطولة القارية، متأخرًا بنقطة وحيدة على الهلال؛ صاحب المركز الخامس.

وفي السطور التالية، سنخصص حديثنا عن الثنائي الجزائري رياض محرز وبغداد بونجاح خلال الديربي الخليجي بين الهلال والشمال..



