ضربة مزدوجة.. إصابة ثنائي الهلال قبل القمة الآسيوية ضد السد

وفي هذا السياق.. أعلن عملاق الرياض الهلال مساء اليوم الجمعة، إصابة اثنين من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل مواجهة نادي السد القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".

ثنائي الهلال الذي تعرض للإصابة؛ هما: متوسط الميدان الدولي السعودي محمد كنو، والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وأشار الزعيم الهلالي في بيانٍ رسمي، إلى أن كنو ومالكوم تعرضا للإصابة، خلال الفوز (6-0) على نادي الخلود؛ وذلك في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.