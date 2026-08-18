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Simone Inzaghi Al Hilal Getty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

هل يُستبعد من البطولة؟.. حقيقة "عدم قانونية" مشاركة الهلال في كأس الملك

الهلال
الرائد
كأس خادم الحرمين الشريفين
السوبر السعودي

ماذا حدث؟!..

رد القانوني الرياضي خالد الشعلان على إمكانية "احتجاج" نادي الرائد، ضد مشاركة عملاق الرياض الهلال، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.

الهلال فاز (2-0) ضد الرائد، مساء أمس الإثنين؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    انتفاضة جماهيرية ضد نادي الهلال

    وفي هذا السياق.. زعم بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة "إكس"، أن مشاركة عملاق الرياض الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "غير قانونية"؛ وذلك على خلفية قضية كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وانسحب الهلال من السوبر السعودي، الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك بحجة ضيق الوقت وعدم جاهزية الفريق، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    هُنا.. أشار قطاع جماهيري كبير، إلى أن الهلال لم يكن يحق له المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027، بناء على قرار لجنة "الانضباط والأخلاق" بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ الذي نص على حرمان الزعيم من المشاركة في أول بطولة "خروج مغلوب"، في الموسم الجديد.

    بل أن البعض ذهب إلى أن نادي الرائد، من الممكن أن يقدّم احتجاجًا رسميًا؛ لاستبعاد الهلال من أغلى الكؤوس، والتأهُل بدلًا منه إلى دور ثمن النهائي.

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  • مشاركة الهلال في كأس الملك "قانونية 100%"

    ومن ناحيته.. كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان عن أن مشاركة عملاق الرياض الهلال، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027، قانونية بنسبة 100%.

    الشعلان أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن أزمة انسحاب الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، مرت بمجموعة من مراحل التقاضي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    * ثانيًا: لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    * ثالثًا: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    وأشار الشعلان إلى أن لجنتي "الانضباط والأخلاق" و"الاستئناف"؛ هما من قررتا حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة "خروج مغلوب"، على المستوى المحلي.

    وشدد القانوني الرياضي على أن مركز التحكيم من ناحيته، أصدر قرارًا رسميًا ضد الهلال؛ وذلك بالمنع من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • سبب "قانونية" مشاركة الهلال في كأس الملك

    واستكمالًا لتوضيحاته.. أكد القانوني خالد الشعلان مساء اليوم الثلاثاء، أن مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ هو أعلى هيئة قضائية رياضية، في المملكة.

    وأضاف الشعلان: "بالتالي.. قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي يكون نهائيًا؛ كما أنه يلغي ما سبقه من أحكام، بشكلٍ رسمي".

    أي أن قرار مركز التحكيم الرياضي، بمنع الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي 2026-2027، يلغي حكم لجنتي "الانضباط والأخلاق" و"الاستئناف"؛ بخصوص حرمان الزعيم من المشاركة في أول بطولة "خروج مغلوب"، على المستوى المحلي.

    وبناءً على ذلك؛ سيغيب الهلال عن السوبر السعودي للموسم الرياضي الحالي، بينما مشاركته في كأس خادم الحرمين الشريفين "قانونية 100%".

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  • Simone Inzaghi Ruben Neves Al Hilal Goal OnlyGoal AR

    الهلال يبدأ موسم 2026-27 بانتصارين

    عملاق الرياض الهلال بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بانتصارين متتاليين؛ سواء في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

    واستهل الهلال موسمه؛ بالفوز (4-2) ضد نادي الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن.

    ومن ثم.. حجز الزعيم بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك في أعقاب فوزه على نادي الرائد (2-0)، مساء يوم الإثنين.

دوري روشن السعودي
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