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محمود خالد

"الدرعية فضل مالكوم عن نجم الهلال" .. المخالصة تجبر كانسيلو على التنازل من أجل انتقاله إلى برشلونة!

انتقالات
الهلال
مالكوم
داروين نونيز
جواو كانسيلو

تفاصيل جديدة حول ميركاتو أجانب الهلال..

على الرغم من انفعاله الكبير حول سؤاله بشأن ما إذا خاض مباراته الأخيرة مع الهلال، أمام الفيصلي، إلا أن الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، يبدو أنه بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الدرعية، خلال الميركاتو الصيفي.

الهلال يواصل إجراء "غربلة" في صفوفه، بين رحيل عدد كبير من نجومه الأجانب، والسعي نحو حسم صفقات جديدة، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، فيما يبحث الزعيم بشكل أساسي، عن ضم وجوه جديدة في الخطوط الأمامية.

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  • Yassine Bounou Malcom HilalGetty

    الدرعية يقترب من مالكوم .. ويرفض مهاجم الهلال

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد العجلان، عبر منصة (إكس)، أن نادي الدرعية، أنهى اتفاقه مع مالكوم أوليفيرا، على الشروط الشخصية من أجل التعاقد معه، بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

    وأضاف العجلان، أن إتمام الصفقة بات متعلقًا بموافقة الهلال، الذي يسعى لإتمام الاتفاق مع جناح آخر قبل منح الضوء الأخضر لرحيل مالكوم.

    ومن ناحية أخرى، قال الإعلامي عبد الله الحنيان، عبر برنامج "ملاعب"، إن مالكوم لم يكن الوحيد الذي ارتبط اسمه بالدرعية، بل أيضًا تم عرض المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، على النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، ولكن تم رفض الصفقة بسبب الرؤية الفنية، ليفضلوا التعاقد مع مالكوم عن نونيز.

    الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية قد أشارت إلى اقتراب داروين نونيز من الانتقال إلى صفوف طرابزون سبور، بناءً على ترشيح من النجم المصري محمد صلاح، حيث أفاد الصحفي التركي مصطفى سانكار، بأن طرابزون توصل لاتفاق حول الشروط الخاصة باللاعب، ومع الهلال أيضًا، وستكون قيمة راتب اللاعب 22 مليون يورو في الموسم، إلا أن طرابزون سيدفع فقط 8 ملايين يورو، بينما يتكفل الهلال بـ14 مليون من أجل تسهيل رحيله هذا الصيف.

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  • لماذا يفضل رحيل مالكوم؟

    ونوّه الحنيان بشأن السبب وراء الاختلاف حول مالكوم، مرجحًا بأن الاستقرار على رحيله لا يتعلق بأسباب فنية، وإنما بسبب سلوكه مع الجماهير في فترة سابقة وخسارته للمدرج.

    في المقابل، أكد الحنيان أن مالكوم إذا ما انتقل إلى الدرعية، فسيمثل إضافة غير عادية للفريق.

    يذكر أن العجلان قد أشار قبل ساعات، إلى أن الهلال يسعى لإتمام اتفاقه مع بيدرو نيتو، نجم تشيلسي، قبل السماح برحيل مالكوم إلى الدرعية.

  • مالكوم لمراسل: هل أنت مجنون؟

    ووجه مراسل برنامج "نادينا" سؤالًا إلى مالكوم بعد مغادرته أرض ملعب الفيصلي، بشأن ما إذا كانت تلك المباراة هي الأخيرة له مع الهلال، ليردّ منفعلًا: هل أنت مجنون؟ متبقي على عقدي سنة".

    واستدرك مالكوم برسالة أخرى للمراسل، معلقًا "(لا تزعل) لأن هذا السؤال ليس جيدًا أو احترافيًا"، كما طالب الصحفيين بالتوقف عن إصدار الشائعات.

    وفي هذا السياق، دافع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، عن رد فعل مالكوم "القاسي" تجاه المراسل، واصفًا إياه بأنه طبيعي ومقنع للغاية، مشيرًا إلى عدم منطقية توجيه سؤال إليه بأن هذه آخر مباراة، واللاعب لا يزال في عقده عام مع النادي.

    وأضاف الجابر، أن مالكوم، لا يزال يملك الحلول الفردية، حتى وإن ظهر الهلال في أسوأ مستوياته، مؤكدًا أنه يجب ضم لاعب أفضل منه أو في مستواه، ولكن رحيله في ذلك التوقيت دون بديل، سيكون خطأ كبيرًا.

    في المقابل، أشار محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، إلى أن رد فعل مالكوم على سؤال المراسل، يوحي بوجود شيء ما.

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  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty

    وماذا عن كانسيلو؟

    وتطرق الحنيان للحديث بشأن وضع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي قرر المدير الفني سيموني إنزاجي، استبعاده من قائمة مباراة الفيصلي، قائلًا إن اللاعب توصل لاتفاق مع برشلونة، وقد يرحل بعد إجراء مخالصة مالية مع الهلال، إلا أن المخالصة يجب أن تكون بالتراضي بين الطرفين.

    وأضاف أن كانسيلو لم يحصل على رواتب الموسم المتبقي بالكامل، وبالتالي فإن أي حديث حول انتقاله مجانًا إلى برشلونة، غير صحيح، مشددًا على ضرورة أن يتنازل كانسيلو من أجل الحصول على المخالصة.

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