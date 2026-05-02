السومة وبنزيما وجهان لعملة واحدة .. بيد إنزاجي ألا يحزن الهلال على رحيل خالد الغنام!

من قلب الرس، وجه الهلال رسالة إنذار إلى النصر، الفوز بالدوري لن يكون سهلًا على الإطلاق، والزعيم لن يتنازل عن حظوظه في اللقب، خاصة وأن هناك مباراة ديربي لا تزال قادمة.

الهلال حقق انتصارًا كبيرًا على مضيفه الحزم، بنتيجة (3-0)، على ملعبه بالرس، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ثلاثية الهلال، جاءت عن طريق كريم بنزيما، ماركوس ليوناردو، روبن نيفيش "من علامة الجزاء"، في الدقائق 9 و82 و90+3.

في المقابل، شارك عمر السومة "أساسيًا" مع الحزم، دون أن ينجح في هز شباك الحارس ياسين بونو، ليستمر غيابه عن التسجيل أمام الهلال، منذ رحيله عن الأهلي.

ورفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن، بفارق خمس نقاط عن النصر "المتصدر"، مع تبقي أربع جولات، بينما تجمد رصيد الحزم عند 38 نقطة، في المركز التاسع.