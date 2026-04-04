التعاون يستدعي "شبح" نجم الهلال السابق: خطأ واضح يا إنزاجي .. وخطوة أولى لميتي نحو حلم "اللاعب الشامل"!

تعادل الهلال والتعاون .. والنصر هو الفائز!

بين الإصابات والغيابات، خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتعادل مثير مع التعاون بنتيجة (2-2)، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم محمد قادر ميتي بهدف للهلال في الدقيقة 43، ثم رد أندريه جيروتو بثنائية التعاون في الدقيقتين 55 و67، قبل أن يوقع ماركوس ليوناردو على إنقاذ نقطة الهلال، في الدقيقة 77.

ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث"، مع التواجد خلف النصر "المتصدر" بـ70 نقطة، بينما يأتي التعاون خامسًا بـ46 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الهلال والتعاون، في دوري روشن السعودي..

  Mohamed Kader Meite HilalGetty

    ميتي: أغراه نجم إنتر فتفوق عليه!

    "العمل على تقوية الجانب البدني، والتأقلم مع درجات الحرارة، وأن أكون لاعبًا شاملًا"، هكذا كشف محمد قادر ميتي، مهاجم الهلال الشاب، عن تعليمات المدير الفني سيموني إنزاجي، بعد قدومه إلى قلعة الزعيم، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قبل أيام.

    إذا ما نظرنا إلى الهدف "المميز" الذي أحرزه ميتي في شباك التعاون، فإننا نشاهد أداءً رائعًا من الجانب البدني، حيث كسب الالتحام مع محمد مزهري، والمرور منه، ومن ثمّ تصويبة قوية لم يقدر مايلسون على التعامل معها، فضلًا عن لقطة أخرى في الدقيقة "63"، أثبتت قوة ميتي الكبير في التعامل مع الالتحامات البدنية، حينما تخطي الدفاع وأرسل كرة بجوار القائم.

    ميتي الذي أغراه ماركوس تورام، مهاجم إنتر، كمثال، للتواجد مع مدربه السابق إنزاجي، في الهلال، تمكن من التفوق على مواطنه الفرنسي، بالتسجيل في أولى مباراة شارك فيها "أساسيًا"، مع فارق المقارنة بين الفريقين الإيطالي والسعودي.

    وبخلاف الهدف، فإن ميتي كاد أن يصنع هدفًا، بفرصة أهدرها ليوناردو قبل نهاية الشوط الأول، كما أضاع فرصة محققة في الدقيقة 51، ليثبت بأن لم يضيع أولى فرصة حقيقة لعب فيها أساسيًا في دوري روشن السعودي.

  • الركلات الثابتة: "ثغرة" الهلال ومفجر غضب إنزاجي

    لا تزال معاناة الهلال واضحة مع الركلات الثابتة، ظهرت جليّة في هدف التعاون، الذي جاء من ركلة ركنية، فكانت أولى كرة على المرمى، تستقر في شباك ياسين بونو.

    عندما فشل التعاون في تهديد مرمى بونو من اللعب المفتوح، لجأ إلى التسجيل من ركلة ثابتة، والهلال عندما أراد الردّ من ركلة ثابتة أيضًا، أهدر معها حسان تمبكتي أخطر فرص اللقاء، بل والموسم إن جاز التعبير، بتصويبة طائشة أمام المرمى الخالي، أجبرت إنزاجي على ركل الزجاجة من شدة الغضب.

  Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يسار الهلال: خطأ إنزاجي والسر هوساوي

    لا، ليست في لقطة الهدف فقط، بل منذ بداية المباراة، وأزمة الهلال واضحة، فراغ في الجانب الأيسر، عنده بدأت فرص عدة للتعاون، بتمريرات من الطرف إلى العمق، ومنه أرسل الكويكبي "المنفرد"، العرضية التي ترجمها جيروتو في الشباك.

    إنزاجي اعتمد خطة "4-4-2"، بتواجد تيو هيرنانديز في الخلف، وأمامه مراد هوساوي، ولكن في الواقع، فإن الفرنسي ظهر كثيرًا وهو مطالب بتغطية الجبهة اليسرى دفاعيًا وهجوميًا.

    ورغم أن لاعبي الهلال تنوعوا في التواجد بتلك الجبهة عند الارتداد الدفاعي، مثل روبن نيفيش وكوليبالي وكنو، إلا أن تواجدهم كان أشبه بمحاولات للإنقاذ، في ظل كثرة توجه مراد هوساوي في العمق.

    مراد هوساوي في عمق الملعب، ذاك هو المكان الذي اعتاد التواجد به، منذ أن كان في الخليج، واللعب على صنع الفرص وإرسال الكرات الطويلة من الخلف، ليثبت بأنه لم يتكيف مع تلك الجبهة التي طُلبت منه.

    صحيح أن إنزاجي تدارك الأمر باستبدال هوساوي، ودخول موهبة الفريق في دوري جوي للنخبة، عبد الله الزيد، لتغطية الجبهة اليسرى، إلا أن نزوله أيضًا في الدقيقة 82، يعني أن تلك الثغرة استمرت طويلًا في اللقاء.

  • بعد نحس مالكوم .. نجم التعاون يجدد آلام ميتروفيتش

    في غياب الهدّاف روجر مارتينيز، كان أندريه جيروتو، مدافع التعاون أحد أكبر مفاجآت المباراة، بعدما باغت الهلال بهدفين من كرتين رأسيتين، علمًا بأن التسجيل من الأهداف الرأسية تعد هواية معتادة للمدافع البرازيلي، إلا أن المفارقة تكمن أنه لأول مرة يسجل هذا الموسم، وفي مرمى من؟ الهلال.

    تفوق جيروتو أعاد ذكريات النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الذي اشتهر بأهدافه الرأسية مع الهلال، قبل رحيله إلى الريان القطري، والذي قاد منتخب بلاده للفوز "وديًا" على السعودية، برأسية أيضًا، في مارس الماضي.

    جيروتو تفوق في لعبة الرأسيات، في الوقت الذي حاول فيه الهلال أن يرد على التعاون، سواءً بسلاح الركلات الثابتة، أو الكرات الرأسية، والتي فشل مالكوم في ترجمتها في الدقيقة 89، وبعده محمد قادر ميتي بأربع دقائق.

  • كلمة أخيرة..

    ما يحفظ ماء وجه إنزاجي في ليلة التعادل، هو دخول الهلال المباراة وسط "9" غيابات، أبرزهم سالم الدوسري وكريم بنزيما وسيرجي سافيتش وسلطان مندش وسايمون بوابري.

    وبينما كان الهلال مفتقدًا للمايسترو سافيتش، كان من الطبيعي أن يأتي دور روبن نيفيش، الذي قدم تغطية رائعة للمساحات، في العمق والأطراف، دفاعيًا وهجوميًا، كما أظهرت كراته العرضية، خطورة واضحة، ولولا فشل اللمسة الأخيرة، لربما كان لنتيجة المباراة اتجاه آخر.

    تعادل المستفيد الأكبر منه هو النصر، الذي وسع فارق الصدارة إلى خمس نقاط، مع الهلال والأهلي، ولكن على كتيبة جيسوس ألا تأمن لهذا الفارق، خاصة وأن التاريخ يقول إن الهلال "نفسه طويل"، ولا يستسلم حتى الجولة الأخيرة.

