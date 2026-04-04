التعاون يستدعي "شبح" نجم الهلال السابق: خطأ واضح يا إنزاجي .. وخطوة أولى لميتي نحو حلم "اللاعب الشامل"!

بين الإصابات والغيابات، خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتعادل مثير مع التعاون بنتيجة (2-2)، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم محمد قادر ميتي بهدف للهلال في الدقيقة 43، ثم رد أندريه جيروتو بثنائية التعاون في الدقيقتين 55 و67، قبل أن يوقع ماركوس ليوناردو على إنقاذ نقطة الهلال، في الدقيقة 77.

ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث"، مع التواجد خلف النصر "المتصدر" بـ70 نقطة، بينما يأتي التعاون خامسًا بـ46 نقطة.