8 أيام حياة أو موت: إلى الهلال.. تعلم من درس الأهلي ضد النصر قبل أن تخسر كل شيء!

الهلال عانى كثيرًا في الموسم الحالي.. لكن النهاية قد تكون سعيدة!

8 أيام فقط ستُحدد موسم عملاق الرياض الهلال، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ الذي يواجه الكثير من الانتقادات، أساسًا.

نعم.. إنزاجي الذي تولى قيادة الهلال صيف عام 2025، يواجه اتهامات بـ"القضاء على هوية الفريق الأزرق"؛ وذلك رغم منافسته على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ودخل الزعيم الهلالي الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وهو يُنافس على 4 ألقاب رسمية، كالتالي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، النخبة الآسيوية ومونديال الأندية".

وودع الهلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور الـ8؛ بعد إنجاز تاريخي بالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد في دور المجموعات، ثم الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي.

أما الصدمة الأكبر فجاءت في النخبة الآسيوية، عندما ودع من دور ثمن النهائي، على يد نادي السد القطري؛ ليتبقى أمام الفريق الأزرق بطولتين فقط، هما "دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين"، كما ذكرنا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، كيف ستُحدد الـ8 أيام القادمة موسم نادي الهلال؛ بالإضافة إلى ضرورة التعلُّم من درس عملاق جدة الأهلي، عند مواجهة الغريم التاريخي النصر..

  Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions Elite

    8 أيام مصيرية لكتيبة سيموني إنزاجي

    فريق الهلال الأول لكرة القدم سيلعب 3 مباريات مصيرية، خلال 8 أيام فقط؛ وذلك على النحو التالي:

    * 5 مايو 2026: الخليج ضد الهلال.

    * 8 مايو 2026: الهلال ضد الخلود.

    * 12 مايو 2026: النصر ضد الهلال.

    وسيواجه الهلال نظيره الخلود، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما سيلعب ضد الخليج في المباراة المؤجلة من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وأمام النصر في الأسبوع 32.

    أي أنه سيكون بإمكان الزعيم الهلالي، خلال هذه المباريات الثلاث؛ أن يتوّج بأول لقب في الموسم الحالي 2025-2026 - وهو الكأس -، ثم انتزاع "صدارة" دوري روشن رسميًا.

    وحاليًا.. يبتعد الهلال "الوصيف"، بفارق 5 نقاط عن نادي النصر "المتصدر"؛ ولكن مع خوض العالمي لقاءً أكثر.

    وبالتالي.. إذا فاز الهلال على الخليج في المباراة المؤجلة، سيقلل الفارق إلى نقطتين فقط؛ ليدخل ديربي النصر يوم 12 مايو، من أجل انتزاع "الصدارة" رسميًا.

    * ملحوظة: النصر سيلعب ضد نادي الشباب، يوم 7 مايو 2026، في مباراة مقدمة من الجولة 33 بمسابقة الدوري؛ ما يجعله يحافظ على "صدارته" مؤقتًا إذا فاز فيها وخسر ضد الهلال، إلا أننا نتحدث حسابيًا بأن اللقب سيكون في يد الزعيم وقتها.

    "درس الأهلي القاسي" ضد نادي النصر

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. سيكون على عملاق الرياض الهلال، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، أن يتعلّم من درس النادي الأهلي جيدًا؛ وذلك قبل مواجهة غريمه التاريخي النصر، يوم 12 مايو 2026.

    ونتذكر جيدًا أن الأهلي خسر (0-2) ضد النصر، يوم 29 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وعلى أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، تحديدًا.

    وقتها.. دخل الفريق الأهلاوي مباراته ضد النصر؛ وهو مرهقًا بدنيًا ومنتشيًا بلقب كبير في نفس الوقت، وذلك على النحو التالي:

    * الإرهاق البدني: لعب 120 دقيقة ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني، يوم 25 أبريل 2026، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * الانتشاء باللقب: التتويج بدوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ بعد الفوز (1-0) ضد ماتشيدا زيلفيا، في المباراة النهائية.

    هُنا.. اختلط إرهاق الأهلي مع الانشغال بفرحة اللقب الآسيوي؛ لتكون النتيجة هي أداء مخيب أمام الفريق النصراوي بعدها بـ3 أو 4 أيام فقط، وبالتالي الخسارة بثنائية وضياع حلم التتويج بالدوري.

    كيف يتعلم الهلال من "درس الأهلي" قبل ديربي النصر؟

    الآن.. يجب أن نعود إلى ما طرحناه في بداية النقطة - سالفة الذكر -؛ وهي ضرورة تعلُّم عملاق الرياض الهلال من تجربة النادي الأهلي ضد النصر، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حسم مباراة الخلود في أسرع وقت.

    * ثانيًا: عدم الانتشاء بلقب الكأس كثيرًا.

    بمعنى.. الهلال سيكون مطالبًا بحسم مباراته ضد نادي الخلود، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، في أسرع وقتٍ ممكن؛ لعدم إرهاق نفسه ذهنيًا وبدنيًا، قبل مواجهة غريمه التاريخي النصر دوريًا.

    وكذلك سيكون على الزعيم الهلالي - إذا توج بلقب الكأس ضد الخلود -، أن ينهي الاحتفالات في نفس الليلة؛ لكي يركز كليًا على مواجهة النصر، الحاسمة في تحديد بطل الدوري.

    ولقب الدوري أهم من الكأس بالنسبة للهلاليين، خاصة إذا تم انتزاعه من أنياب النصر في الجولات الأخيرة؛ لذلك.. سيكون لزامًا على أبناء الزعيم، أن لا يدخلون في نشوة الفوز على الخلود وينسون التركيز على ديربي الرياض.

    كلمة أخيرة.. هُناك سيناريو لا يتمناه أي هلالي!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن ناديي الخليج والخلود، ليسا بالخصمين السهلين؛ واللذان يجعلانا نقول إن فوز عملاق الرياض الهلال عليهما، مضمونًا بنسبة 100%.

    ومن هُنا.. سيكون لزامًا على الهلال أيضًا، أن يجهز نفسه لإمكانية دخول ديربي النصر الحاسم؛ وهو لم يفز ضد الخليج أو الخلود، أو كليهما.

    وفنيًا وعلى الورق، يبقى الهلال المرشح الأقوى للفوز بالطبع؛ لكن كل شيء وارد في كرة القدم، خاصة مع المستويات غير الجيدة التي يقدّمها الزعيم.

    وإذا سقط الهلال ضد الخليج أو الخلود؛ فنحن هُنا سنتحدث عن سيناريو مختلف للغاية، سواء نفسيًا أو في حسابات التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    حتى أن النصر قد يحسم لقب الدوري في الديربي؛ إذا فاز في مباراته المقدمة من الجولة 33 ضد الشباب، وخسر الهلال في مواجهته المؤجلة من الأسبوع 28 أمام نادي الخليج.

    وقتها.. سيحتاج النصر لنقطة وحيدة فقط ضد فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ ليحسم لقب دوري روشن، بشكلٍ رسمي.

    ولذا نُعيد ونكرر أن الـ8 أيام القادمة، هي بمثابة "حياة أو موت" بالنسبة لنادي الهلال؛ حيث يجب التعامل بذكاء مع مباريات الخليج والخلود والنصر، إذا أراد التتويج بثنائية الدوري والكأس بالفعل.

