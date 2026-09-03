قلل من فوز الهلال ودخل في "نقاش مثير" مع صحفي!.. مدرب الأهلي يشعل الجدل قبل مواجهة الرياض

وفي هذا السياق.. قلل الكرواتي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، من فوز نادي الهلال على فريقه؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

الهلال فاز (3-0) على الأهلي، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ وسط أداء رائع من كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، ومستوى مخيب من فريق بوسيتش.

ورغم ذلك؛ قال بوسيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرياض، مساء اليوم الخميس: "فوز الهلال علينا، وحتى نادي الخلود في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري؛ لم يكن إلا حظًا".

واعتبر المدير الفني الكرواتي أن الهلال والخلود، لم يهددا مرمى الفريق الأهلاوي؛ ولكنهما استغلا الفرص التي أُتيحت لهما، من أجل تسجيل الأهداف.