"فرصة للهلال" .. نجم جديد قد يرحل عن الأهلي بعد رياض محرز وفرانك كيسييه وروجر إيبانيز

خلال اليومين الماضيين، أعلن الأهلي بشكل رسمي رحيل محرز وكيسييه عن النادي، بالتزامن مع نهاية عقديهما، في ظل الرغبة في تخفيض الرواتب في الفريق الأول لكرة القدم.

وفي الإطار نفسه، يزعم الصحفي محمد البكيري أن الراقي بدأ خطوات تسويق مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز كذلك، تمهيدًا لرحيل بالصيف الجاري.

لكن يختلف رحيل البرازيلي عن الثنائي الجزائري والإيفواري، في السبب، إذ يرفض الأول تمديد عقده الذي ينتهي في 2028 لموسم آخر، بينما لا يمثل راتبه أزمة كبيرة لخزينة النادي، كونه لا يتخطى حاجز التسعة ملايين يورو.







