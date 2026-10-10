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محمود خالد

الهلال والاتحاد | ليلة "الرولز" .. برشلونة ينقذ إنزاجي من القنبلة الموقوتة وهل خسر فيسينج ثنائية إلينيخنا وريوس؟

فقرات ومقالات
الهلال
الاتحاد
دوري روشن السعودي
ياسين بونو
روبن نيفيز
يانز ويسينغ

الهلال ينجو من مفاجأة الاتحاد في قمة المملكة ارينا..

عذرًا، الهلال لم يحسن ضيافة الاتحاد في المملكة أرينا، كفة الكلاسيكو مالت تجاه الزعيم، الذي ألحق الخسارة الأولى للعميد في دوري روشن السعودي، بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة الثامنة.

الهلال كسب بثلاثية جابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز وكريسنسيو سامرفيل، في الدقائق 11 و30 و64، بينما جاء رد الاتحاد بهدفي يوسف النصيري وستيفن بيرجفاين (من علامة الجزاء) في الدقيقتين 22 و89.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة، ليحقق انتصاره السابع، ويعود للتربع في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة، في المركز الرابع.

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ماذا حدث في قمة الهلال والاتحاد؟ هذا ما يعرضه موقع GOAL، في أبرز النقاط حول كلاسيكو الجولة الثامنة..

  • Simone Inzaghi Al HilalGOAL

    قنبلة موقوتة: هل يلجأ إنزاجي إلى نموذج إنريكي مع برشلونة؟

    اللقطة الأولى: دخول محمد العويس حاملًا كأس الخليج العربي، وكان الهدف بالطبع هو الاحتفال مع جماهير الهلال، خاصة وأن العويس لعب دورًا رئيسًا في إنجاز الأخضر، تكلل معه بالفوز بجائزة أفضل حارس في البطولة.

    اللقطة الثانية: ياسين بونو، يفشل كعادته في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الاتحاد، ليستقبل الهدف رقم 12 في 7 مباريات، علمًا بأنه لم يحمِ مرماه سوى مرة واحدة ضد العميد في دوري روشن.

    ورغم أن بونو لا يُسأل وحده عن الهدف الاتحادي، الذي حمل في طياته مجازفة هلالية في تقدم الدفاع، وثغرة كاليدو كوليبالي الذي لم يفلح في مجاراة يوسف النصيري، ولا نقل إنه لم يتألق، خاصة مع تصديه لصاروخية من خارج المنطقة، في الشوط الثاني، ولكن ما بين اللقطتين الأولى والثانية، تبدو مؤشرات "مقلقة" بوجود قنبلة موقوتة داخل الهلال، اسمها الصراع بين حارسين كلاهما يستحق أن يحمي عرين الأزرق، خاصة وأن ما قدمه العويس، ليس فقط في كأس الخليج، وإنما أيضًا في كأس العالم، يؤكد أنه يستحق مكانًا أساسيًا، وأن الإبقاء عليه في دكة البدلاء، أمر غير محدٍ على الإطلاق.

    والسؤال هو: هل يجد إنزاجي نفسه مطالبًا باتباع طريقة لويس إنريكي مع برشلونة، حينما وجد صراعًا بين كلاوديو برافو وأندريه تير شتيجن، فقرر أن يتبع سياسة المداورة، بالاعتماد على برافو في الدوري الإسباني، وتير شتيجن في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

    وما بين المشاركة في أربع بطولات، هل يتبع إنزاجي سياسة المداورة بين بونو والعويس، خاصة مع تراجع أداء الحارس المغربي نسبيًا، في ظل ضغط المشاركة، مع النادي والمنتخب، ما يستدعي أن ينال أفضل حراس خليجي 27، الفرصة أيضًا، ليثبت ذاته؟

  • Ruben Neves Hilal (Goal Only)Goal AR

    سافيتش غائب .. نيفيش "جوكر"

    بينما كانت جماهير الهلال، تضع يدها على قلبها، بعد تأكد غياب سيرجي سافيتش، عن كلاسيكو الاتحاد، كان البرتغالي روبن نيفيش، ينثر سحره في الميدان.

    ما قدمه روبن نيفيش كان يفوق حدود العقل، تمريراته العرضية "سم قاتل" كما ذكر المعلّق فهد العتيبي، اللاعب الذي يمتلك بطاقة "الجوكر" في جعبته، نجح في ملء خانة سافيتش، سواءً في العمق أو الطرف الأيمن، بين مساندة سايمون بوابري، وكذلك العودة لدعم الدفاع، وضرب خطوط الاتحاد الخلفية، بتمريراته الطويلة والعرضية الساحرة.

    عادة ما يسيطر الهدّافون على جائزة الأفضل، ولكن السيطرة الكاملة لنيفيش على وسط الميدان، وطريقته الرائعة في بناء الهجمات وقيادة التحولات السريعة، تؤكد أنه الأفضل في الكلاسيكو بلا منازع، وكان من الطبيعي أن يسهم بتمريرة الكعب في هجمة انتهت بالهدف الأول، ويصنع الهدف الثاني.

    ولكن كما يُقال "خطأ الشاطر بألف"، فإن خطأ روبن نيفيش، تجاه كارلو سيميتش، كان كفيلًا بإدخال القلق في نفوس لاعبي الهلال، بعد احتساب ركلة جزاء للاتحاد، إلا أن هذا لم يمنع التألق الكبير الذي يُحسب لـ"الرولز" في المملكة أرينا.


  • هل خسر فيسينج إلينيخنا وريوس؟

    على الورق، عدم تواجد جورج إلينيخنا وريتشارد ريوس في قائمة الاتحاد، بمثابة خسارة لفيسينج، أمام الهلال، إلا أن الواقع يقول إن هناك لمحات أخرى يمكن أن تكون إيجابية وراء هذا الاستبعاد.

    في البداية، لنقل إن فيسينج، اعتمد سياسة التأمين الدفاعي واستغلال المرتدّات، ومن ثم التدرّج في البناء، وصولًا إلى الضغط على دفاع الهلال، في الوقت الذي امتلك فيه الزعيم عامل الحسم، بالتحول السريع، واستغلال فرصه داخل منطقة الجزاء.

    الاتحاد كان يحتاج إلى "القنّاص" إلينيخنا؟ ربما، ولكن الأهم من إنهاء الهجمات هو البناء من الأساس، ولعلّ حسام عوار، قد افتقر إلى هذا العامل المتمثل في صناعة الفرص، إلا أن يوسف النصيري قدم ما عليه بإنهاء فرصة انفراد، واستغلال عامل الكرات الرأسية أيضًا.

    نقطة أخرى، عدم وجود ريوس، سمح لفيسينج أن يضع أحمد الغامدي في مكانه الصحيح، بالاعتماد عليه من أجل البناء في العمق، بدلًا من التواجد على الطرف، لنشاهد انتشارًا مميزًا للغامدي في أرض الميدان، وكاد أن يستغله بكرة عرضية كان حسان تمبكتي مهددًا بوضعها بالخطأ في الشباك، قبل أن تمر بجوار القائم.

    اختصارًا للقول، فإن عدم مشاركة ثنائي الاتحاد كانت لها بعض اللمحات الإيجابية، أيضًا، خاصة مع استيعاب مبدأ أهمية التسديد من خارج المنطقة، كما لاحظنا في النصف الثاني من المباراة.

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  • Simone Inzaghi Salem Al-Dawsari HilalGetty

    عودتك صعبة يا سالم الدوسري

    في ظل التقارير الواردة بشأن تفكير الهلال في صفقة همام الهمامي، نجم كأس الخليج العربي، وما تزامن معه من إصابة نجم الشباب، بتمزق عضلي من الدرجة الثانية، فربما كانت تلك الإصابة لتجعل سالم الدوسري يتنفس الصعداء ولو قليلًا، بشأن حظوظه في التواجد مع الهلال.

    ولكن، بالنظر إلى أداء كريسنسيو سامرفيل في أرض الميدان، بات القول إن سالم الدوسري سيكون أمام تحدٍّ كبير للغاية، كي يثبت ذاته، ويؤكد أنه يستحق مكانًا في الملعب.

    القصة ليست في الهدف الذي أحرزه سامرفيل بطريقة رائعة في شباك رايكوفيتش، بل إن الجناح الهولندي، وإن عانى من صعوبة في الاختراق بين رقابة الدفاع في البداية، وظهرت معاناته في الكرات العرضية، التي كانت بمثابة "نقطة قوة" للدوسري، إلا أن سامرفيل امتاز أيضًا، بأنه قادر على التكيف مع مبدأ الانطلاقات السريعة لاستقبال التمريرات الطويلة من الخلف، فضلًا عن مهاراته في أرض الميدان، التي ستجعل الدوسري في مقارنة غير محمودة، بشأن فارق السن الذي لن يكون في صالحه، خاصة وأنه عائد لتوه من الإصابة.

  • كلمة أخيرة..

    لنقل إن من مفاجآت اللقاء هو تفوق يان كارلو سيميتش على "وزير الدفاع" دانيلو بيريرا، كما يُقال عنه، إلا أن الخط الخلفي للاتحاد، لاحت به العديد من المشاكل، خاصة من تحركات الأطراف.

    الاتحاد أثبت بأنه لا يستسلم حتى آخر اللحظات، رغم أنه فقد سحره في السيطرة على الكرة، أمام تحركات مدروسة ومتقنة من لاعبي الهلال، سواءً في التأمين الخلفي أو الارتداد السريع، ولاح فارق المستويات الذي كان مصدر قلق قبل المباراة.

    الهلال سجل ثلاثية، فضلًا عن هدفين ألغيا بسبب التسلل ولمسة يد على واتكينز، وأيضًا تألق لافت من رايكوفيتش في منع عدة فرص محققة، ولاحت أزمة الأظهرة جلية في الاتحاد، فهل يمكن القول إن المقارنة بين الفريقين كانت ظالمة؟ خاصة وأننا نتحدث عن فريق أجرى غربلة في صفوفه وضم صفقات من العيار الثقيل، أمام فريق لم يبرم الكثير من الصفقات؟


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