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Iliman Ndiaye Everton 2025-26Getty
محمود خالد

وسط مراقبة مانشستر .. الهلال يرفض "مبالغة" إيفرتون بعد تحديد سعر إيلمان ندياي!

انتقالات
إليمان نداي
إيفرتون
الهلال
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي

الهلال لم يقدم عرضًا رسميًا ولكن..

لا تزال المفاوضات جارية بين ناديي الهلال وإيفرتون، في ظل رغبة الزعيم في التعاقد مع الجناح السنغالي إيلمان ندياي، في فترة الميركاتو الصيفي.

الهلال استهل موسم الميركاتو، بتعاقدات محلية، بين "استعادة" محمد العويس، وضم صبري دهل وعبد الله العنزي ونواف الحبشي، قبل أن يعلن عن أولى صفقة أجنبية، بالتعاقد مع الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قادمًا من وست هام يونايتد، لمدة أربعة مواسم مُقبلة.

وبحسب التقارير، فإن إيلمان ندياي، كان خيارًا ثانيًا بعد الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، إلا أن حامل الكرة الذهبية، أعطى قراره النهائي، برفضه الرحيل عن بطل أوروبا، واتجاهه نحو توقيع عقد جديد مع العملاق الفرنسي.

  • منافسة على إيلمان ندياي

    ويبدو أن الهلال ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع إيلمان ندياي، حيث قرر مانشستر يونايتد، اقتحام السباق من أجل ضمه في الفترة الصيفية، رغم أن الجناح السنغالي أبدى موافقته مبدئيًا على خطوة الرحيل إلى دوري روشن.

    وفي خضم ذلك، لا يستبعد إيفرتون، احتمالية استمرار لاعبه، وفتح معه محادثات التوقيع على عقد جديد.

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  • الهلال يرفض تجاوز هذا المبلغ

    وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن إيفرتون يطالب برسوم ثابتة، قدرها 80 مليون يورو، مع إضافة 15 مليون "مكافآت"، ليصل إجمالي الصفقة 95 مليون يورو.

    في المقابل، رفض الهلال تجاوز عرض ثابت يتراوح بين 65-70 مليون يورو، دون أي مكافآت إضافية، علمًا بأن النادي السعودي استطلع آراء إيفرتون، بشأن إمكانية تقديم عرض بقيمة 65 مليون، مع إضافة 15 مليون كمكافآت.

    وكان رد النادي الإنجليزي، بأنهم يتوقعون حدًا أدنى بقيمة 75 مليون يورو، مع إمكانية إضافة 15 مليون أخرى كمدفوعات متغيرة.

  • رد فعل الهلال

    وذكر الصحفي ساشا تافوليري، بأن وكلاء إيلمان ندياي قدموا عدة مطالب للهلال، إلا أن الزعيم يعتبر تلك المطالب معقولة، ولن تؤثر على إتمام الصفقة.

    ورغم عدم تقديم أي عرض رسمي إلى إيفرتون حتى اللحظة، حيث تقتصر المفاوضات على محادثات شفهية بين سيمون فرانسيس، وإدارة النادي الإنجليزي، إلا أنه يتوقع تقديم عرض رسمي بمجرد التوصل لاتفاق مبدئي بشأن قيمة الصفقة.

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    لغز أجنحة الهلال

    وفي حالة التعاقد مع إيلمان ندياي، فإن هذا الأمر يقودنا إلى تساؤل مهم، وهو "ما قصة الأجنحة في ميركاتو الهلال؟".

    بخلاف العويس والصرنوخ، فإن كل صفقات الهلال الجديدة تأتي في مركز الأجنحة، ما بين كريسنسيو سامرفيل ونواف الحبشي وعبد الله العنزي، على الطرف الأيسر، وصبري دهل في اليمين، ليرافق سلطان مندش ومالكوم.

    ورغم ما أشارت إليه التقارير الإعلامية بأن الهلال سيسعى نحو التصرف في قائمة الأجانب، قبل حسم الصفقات العالمية الجديدة، إلا أن ما نشهده في الزعيم، قد ينذر بأزمة "تخمة" في القائمة الأجنبية، حال عدم التصرف بشأن نجومه.

    يأتي الحديث عن مالكوم أوليفيرا، الذي - رغم تألقه في معسكر الهلال الودي - وتسجيله هدفًا ضد شتورم جراتس وثنائية في ماميلودي صنداونز، إلا أن ذلك يبدو غير كافٍ لإقناع الزعيم بأنه يستحق التواجد أساسيًا، خاصة وأن التعاقد مع ندياي، سيعطي مؤشرًا كبيرًا على رحيل رقم "10" البرازيلي في الميركاتو الصيفي.

    ليس ذلك فحسب، بل إنه في حالة اعتماد إنزاجي على ثنائية سامرفيل وندياي على الأطراف، فإن ذلك سيجعل الهلال أمام أزمة في قائمة الأجانب بالمباريات، لأنه سيعني أيضًا استبعاد "القائد" سالم الدوسري الذي خضع مؤخرًا لعملية جراحية.

  • Senegal's forward #13 Iliman Ndiaye celebratesGetty Images

    ماذا قدم ندياي في الموسم الماضي؟

    وفي ظل ارتباطه بعقد مع إيفرتون، حتى صيف 2029، فإن إيلمان ندياي، قدم أداء نال استحسان الجميع، فيما يتعلق بموهبته الفردية، علمًا بأنه سجل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي.

    مسيرة ندياي، صاحب الـ26 عامًا، الذي بدأ بنشر فيديوهات لمهاراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثمّ اللعب في دوري الهواة، قبل أن يحقق القفزة الكبرى باللعب في الدوريين الإنجليزي والفرنسي، والمشاركة مع المنتخب السنغالي في نهائيات كأس العالم 2022 و2026.

    وأعلن ندياي عن نفسه، خلال مشاركته في مونديال أمريكا الشمالية، بتسجيله هدف وصناعة آخر في مرمى العراق، فضلًا عن تمريرة حاسمة أمام فرنسا، قبل أن يتوقف مشوار أسود التيرانجا في دور الـ32، بعد الخسارة الدراماتيكية أمام بلجيكا بنتيجة (2-3).