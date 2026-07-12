وبدأت ثورة التغيير في نادي الهلال، في ظل الحديث عن "تخمة" الأجانب، والاتجاه نحو الاستغناء عن عدد من لاعبيه، في فترة الميركاتو الصيفي، من أجل تنفيذ وعد الأمير الوليد بن طلال، الذي وصف الفترة الماضية بأنها "هدوء ما قبل العاصفة".

الهلال امتلك 16 لاعبًا أجنبيًا مع دخول النصف الثاني من موسم 2025-2026، والمحصّلة كانت الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، على يد السد القطري بركلات الترجيح.

ومع تعميم الاتحاد السعودي على أندية دوري روشن، بأن قرار قيد الأجانب الثمانية في القائمة المحلية، مستمر في الموسم الجديد، كان لزامًا على نادي الهلال، أن يتخذ قرار رحيل عدد من لاعبيه الأجانب في الفترة الصيفية.