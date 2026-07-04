ابن النصر وجوهرة الفيحاء .. الهلال يفتتح تحركاته الصيفية رسميًا بصفقتين "دفعة واحدة"

ويستعد ريتشارد هيوز لمغادرة ليفربول ليصبح المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال، الذي يدربه سيموني إنزاجي في المملكة العربية السعودية، والذي كان قد فكر في الماضي في التعاقد مع بييرو أوسيليو من إنتر بنفس المنصب.
وقد تكون الخطوة الأولى للمدير الرياضي الجديد محاولة للتعاقد مع المدافع الهولندي في نابولي، سام بيوكيما (مواليد 1998، لاعب بولونيا السابق)، وذلك بحسب "كالتشيو ميركاتو".
وانضم بيوكيما الصيف الماضي إلى صفوف نابولي قادمًا من بولونيا مقابل 31 مليون يورو، ولكن فشل في إقناع مدربه السابق أنطونيو كونتي باللعب أساسيًا.
ولعب قلب الدفاع الهولندي في 32 مباراة بكل المسابقات الموسم الفائت مع نابولي، و24 في الدوري الإيطالي، بمجموع 2214 دقيقة، في ظل تفضيل كونتي ثنائية رحماني-بونجورنو.
وتم ربط بيوكيما باهتمام من ليفربول وعدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن بحسب التقرير، قد يكون أولى صفقات هيوز في الهلال في ظل إعجابه به منذ عدة أشهر.