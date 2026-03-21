الهزيمة الساحقة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا لها عواقب مريرة! لاعب غالطة سراي Istanbul النجم سيخضع لعملية جراحية

كما قدم لاعب فولفسبورغ السابق تقديراً لفترة غيابه. وقال: "سأغيب لمدة خمسة إلى ستة أسابيع". وبذلك سيغيب أيضاً عن ديربي إسطنبول المهم ضد فنربخشة في 26 أبريل. يفصل بين الفريقين حالياً أربع نقاط في ترتيب الدوري التركي، لكن غالطة سراي المتصدر خاض مباراة أقل.

كان أوسيمهن قد تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة ليفربول، لكنه استمر في اللعب حتى نهاية الشوط الأول. وحل محله نوا لانغ، الذي تعرض بدوره لجرح عميق في إبهامه وخضع لعملية جراحية في إنجلترا.