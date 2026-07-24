الهدف الشبح وميسي حمم يامال من أجل الماسونية .. أغرب نظريات المؤامرة عن خسارة الأرجنتين كأس العالم!

بلغت نظريات المؤامرة في الأرجنتين مستويات تستحق الدراسة منذ تتويج إسبانيا بطلة للعالم، وقد قاد هذه الحملة منشئو المحتوى الذين يجنون أرباحًا من عدد المشاهدات والتفاعل.

وهناك عبارة واحدة تلخص الأمر على أفضل وجه. فقد انتشرت عبارة «حدث شيء ما» في كل مكان بعد الخطاب التحفيزي الذي ألقاه ميسي، وانتشرت إلى درجة اضطرت المدرب ليونيل سكالوني، وأسطورة مثل ماريو كيمبس، وحتى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلى التدخل لوقف تصاعد الموقف.

وأحدث الادعاءات هو أن كرة باو كوبارسي في الدقيقة الأخيرة قد تجاوزت بالفعل خط المرمى ودخلت شباك أوناي سيمون.

وقد جمعت صحيفة «ماركا» 13 نظرية متداولة في الأرجنتين، تصر جميعها على وجود مؤامرة نُظمت ضد «راقصي التانجو» لخسارة اللقب العالمي.