الهاكر البرتغالي روي بينتو .. العقل المُدبر لفضح تلاعب مانشستر سيتي و"المتمرد" الذي وضع مورينيو ورونالدو وميسي في ورطة!

الشاب البرتغالي بدأ رحلته في كشف الأسرار والحقائق خلال عام 2015، عندما قام بتأسيس موقع "Football Leaks"، حيث استخدمه كمنصة لتسريب وثائق سرية حول لاعبين وأندية وبعض الوكلاء، وكان تركيزه على الأمور المالية والعقود وأشياء أخرى.

علاقته بقضية مانشستر سيتي ظهرت في 2018، عندما تعاون مع دير شبيجل وبعض المحققين الاستقصائيين، للكشف عن رسائل بريد إلكتروني مسربة من داخل النادي، تحدثت عن عقود الرعاية والتلاعب في الميزانية للهروب من أي عقوبة تخص اللعب المالي النظيف.

بينتو كان يعمل في البداية تحت اسم مستعار وهو "جون"، ولكن سرعان ما تم اكتشاف هويته في عام 2019 خلال فترة معيشته بالمجر وبالتحديد مدينة بودابست.

الاعتقال الأول له تم في 16 يناير 2019، وشملت التهم الموجهة له : انتهاك السرية، محاولة الابتزاز، الدخول غير المشروع لأنظمة ومعلومات إلكترونية خاصة بمؤسسات معروفة، مثل شركة "دوين سبورتس" والثنائي البرتغالي سبورتينج لشبونة وبنفيكا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن بينتو تم اتهامه بابتزاز شركة "دوين سبورتس"، بعدما طالبها بدفع أكثر من 500 ألف يورو، مقابل إخفاء بعض المعلومات الحساسة التي تخص لاعبين تمثلهم الوكالة.

وتم احتجازه في 18 يناير من نفس العام ووضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل تسليمه للبرتغال في مارس 2019، ووقتها خضع للحبس الاحتياطي حتى أبريل من العام التالي، وقالت المحكمة إن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي لمنعه من الهروب والاستمرار في أنشطته المثيرة للجدل.

وبعدها تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، ومنعه من استخدام الإنترنت بالشكل الذي اعتاد عليه، كما تم تخفيف حدة التعامل معه بسبب تعاونه مع السلطات البرتغالية ومساعدة الشرطة على الوصول لبيانات مشفرة تخص التحقيقات.

وفي سياق متصل تم إطلاق سراحه في 7 أغسطس 2020، وانتهت القضية بشكل نهائي بعدها بـ3 سنوات، بالحكم عليه بعقوبة السجن 4 سنوات مع إيقاف التنفيذ، بسبب إدانته في تسع جرائم تخص الابتزاز وانتهاك الخصوصية والدخول إلى بيانات غير مشروع الوصول لها.

وكانت له قضية أخرى انتهى التحقيق فيها في أبريل 2026، بعدما أسقط من عليه 241 اتهامًا مشابهًا، وتم الإعلان عن براءته بسبب اعتقاد المحكمة عدم منطقية معاقبته على تهم تمت محاكمته بها من قبل.



