أصبح راتكليف محط الأنظار هذا الأسبوع بعد أن شارك أفكاره حول الهجرة التي وصفها ستارمر بأنها "مسيئة وخاطئة". دعا بيرنهام راتكليف إلى التراجع عن تصريحاته، واصفاً كلماته بأنها "غير دقيقة ومهينة ومثيرة للفتنة". أثارت هذه الانتقادات رداً من الملياردير مالك نادي مانشستر يونايتد، الذي يقيم حالياً في موناكو، في شكل بيان.

وقال: "أنا آسف لأن اختياري للكلمات قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا وتسبب في قلق، ولكن من المهم إثارة مسألة الهجرة الخاضعة للرقابة والمدارة بشكل جيد والتي تدعم النمو الاقتصادي". "لقد أدليت بتعليقاتي أثناء الإجابة على أسئلة حول سياسة المملكة المتحدة في قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب، حيث كنت أناقش أهمية النمو الاقتصادي والوظائف والمهارات والتصنيع في المملكة المتحدة. كان قصدي التأكيد على أن الحكومات يجب أن تدير الهجرة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في المهارات والصناعة والوظائف حتى يتشارك الجميع في الرخاء على المدى الطويل. من الأهمية بمكان أن نحافظ على نقاش مفتوح حول التحديات التي تواجه المملكة المتحدة".