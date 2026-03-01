Goal.com
Muhammad Zaki

النصر يعلن عن آخر مستجدات إصابة كريستيانو رونالدو بعد خروج نجم البرتغال مصابًا من مباراة الدوري السعودي للمحترفين

حذر مدرب نادي النصر خورخي جيسوس من المخاوف بشأن لياقة كريستيانو رونالدو بعد أن اضطر المهاجم البرتغالي إلى الخروج من الملعب خلال فوز فريقه الصعب يوم السبت. شهدت المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين منعطفًا دراميًا بعد فوز العملاق الرياضي 3-1 على الفيحاء، لكن مشهد خروج قائد الفريق مصابًا في أواخر الشوط الثاني أثار قلق الجماهير. على الرغم من هذه المخاوف، سمح الفوز للنصر بتجاوز الأهلي واستعادة صدارته للجدول.

  • أمسية محبطة للنجم البرتغالي

    عانى اللاعب البرتغالي المخضرم من أمسية محبطة قبل خروجه المبكر. في الدقائق الأولى من المباراة، حصل النصر على ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد سقوط محمد سماكان إثر احتكاك طفيف. لكن رونالدو، الذي عادة ما يكون دقيقاً من على عتبة الـ12 ياردة، أخطأ في تسديد ركلة الجزاء المبكرة التي مرت بعيداً عن القائم الأيسر. وتفاقمت الأمور بالنسبة للزوار عندما تقدم فريق الفيحة بقيادة كريس سمولينج بشكل مفاجئ قبل نهاية الشوط الأول بهدف سجله عبد الله العمري في مرماه. عانى هجوم النصر من صعوبة في اختراق دفاع الفريق المضيف طوال معظم المباراة، مما ترك متصدر الدوري على وشك هزيمة مكلفة.

    يسوع يقلل من أهمية مخاوف إصابة رونالدو

    في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، أكد جيسوس أن خروج رونالدو كان إجراءً احترازيًا وليس ردًا على إصابة خطيرة أو إجهاد. وأوضح المدرب المخضرم أن قرار استبدال نجمه كان بناءً على إدارة حجم العمل الذي يقوم به خلال فترة عالية الكثافة من الموسم، حيث صرح في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "شعر بإرهاق عضلي. بعد أن جعلنا النتيجة 2-1، لم أرغب في المخاطرة واستبدلته. سيقوم القسم الطبي بتقييم حالته، لكن ما شعر به كان مجرد إرهاق عضلي".

  • تحول في النصف الثاني

    أثبتت قراءة المدرب التكتيكية للمباراة أنها ملهمة، حيث تمكن النصر أخيرًا من كسر مقاومة الفيحة في الدقيقة 72 عن طريق ساديو ماني. بعد ذلك بوقت قصير، ارتطمت تسديدة جواو فيليكس بالحارس لتكمل العودة، قبل أن يضاعف عبد الله الحمدان من معاناة المضيفين بهدف ثالث. وأشار جيسوس إلى أنه توقع أن يتراجع أداء أصحاب الأرض بدنيًا مع اقتراب نهاية المباراة. "كانت فوزًا مهمًا. كانت المباراة صعبة، كما حذرت اللاعبين من قبل. في الشوط الثاني، سهلنا الأمور على أنفسنا وتمكنا من قلب النتيجة".

    لعبت مقاعد البدلاء دوراً محورياً في حصد النقاط الثلاث، حيث كان للاعبين البدلاء تأثير ملموس على سير المباراة.

    "كنت أعلم أن الفيحة ستدخل الشوط الثاني بقدرات بدنية أقل ولن تتمكن من مواكبتنا. وهذا ما استغللناه بأفضل طريقة"، كشف. "بصفتي مدربًا، مهمتي هي قراءة تفاصيل المباراة بدقة وإجراء التبديلات الصحيحة في الوقت المناسب. لكن هذا يتطلب أيضًا وجود لاعبين قادرين على حسم المباراة وإحداث الفارق".

    سباق اللقب السعودي يشتد

    هذا الفوز يضع النصر في صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطتين عن الأهلي، ويليه الهلال بفارق نقطة واحدة، على الرغم من أن حالة اللياقة البدنية لنجم ريال مدريد السابق ستظل قيد المراقبة عن كثب قبل المباريات القادمة. في حين أن فشل رونالدو في التسجيل من ركلة الجزاء شكل لحظة نادرة من الضعف، فإن قدرة الفريق على حسم الفوز في غيابه في الدقائق الأخيرة تشير إلى نضج متزايد داخل الفريق في سعيه للفوز بالألقاب على عدة جبهات هذا الموسم.

