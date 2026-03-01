النصر يعلن عن آخر مستجدات إصابة كريستيانو رونالدو بعد خروج نجم البرتغال مصابًا من مباراة الدوري السعودي للمحترفين

أثبتت قراءة المدرب التكتيكية للمباراة أنها ملهمة، حيث تمكن النصر أخيرًا من كسر مقاومة الفيحة في الدقيقة 72 عن طريق ساديو ماني. بعد ذلك بوقت قصير، ارتطمت تسديدة جواو فيليكس بالحارس لتكمل العودة، قبل أن يضاعف عبد الله الحمدان من معاناة المضيفين بهدف ثالث. وأشار جيسوس إلى أنه توقع أن يتراجع أداء أصحاب الأرض بدنيًا مع اقتراب نهاية المباراة. "كانت فوزًا مهمًا. كانت المباراة صعبة، كما حذرت اللاعبين من قبل. في الشوط الثاني، سهلنا الأمور على أنفسنا وتمكنا من قلب النتيجة".

لعبت مقاعد البدلاء دوراً محورياً في حصد النقاط الثلاث، حيث كان للاعبين البدلاء تأثير ملموس على سير المباراة.

"كنت أعلم أن الفيحة ستدخل الشوط الثاني بقدرات بدنية أقل ولن تتمكن من مواكبتنا. وهذا ما استغللناه بأفضل طريقة"، كشف. "بصفتي مدربًا، مهمتي هي قراءة تفاصيل المباراة بدقة وإجراء التبديلات الصحيحة في الوقت المناسب. لكن هذا يتطلب أيضًا وجود لاعبين قادرين على حسم المباراة وإحداث الفارق".