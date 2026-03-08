الجمهور "ليس على حق" وقد تكون ضربة جديدة إلى النصر .. هيرفي رينارد يعلن تحول يأسه لسعادة بسبب "أفضل هداف سعودي" قبل كأس العالم 2026

في منتصف فبراير الماضي، ظهر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، وعلامات اليأس على وجهه، قائلًا: "ينقصنا مهاجم حاسم"، بينما كان يتنقل من مباريات دوري روشن السعودي إلى دوري يلو للدرجة الأولى بحثًا عن ضالته.

واليوم الأحد، الموافق الثامن من مارس 2026، ها هو رينارد يعلن بشكل رسمي أنه وجد ضالته بالفعل..

المدرب الفرنسي ظهر في فيديو عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، قائلًا بسعادة: "يمكننا القول حاليًا إن أفضل هداف سعودي سيكون معنا، لن أذكر في أي مجموعة، لكنني حسمت الأمر بالفعل وأهنئه".

وأضاف: "لقد تواجد معنا سابقًا منذ فترة طويلة، وأرى الآن أنه أصبح أكثر ثباتًا في مستواه، وأشكر مدربه الذي منحه فرصة أكبر للعب كمهاجم، لقد كان هذا مهمًا جدًا بالنسبة لنا، وأتمنى أن يكون مؤثرًا أيضًا مع المنتخب السعودي".