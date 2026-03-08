الجمهور "ليس على حق" وقد تكون ضربة جديدة إلى النصر .. هيرفي رينارد يعلن تحول يأسه لسعادة بسبب "أفضل هداف سعودي" قبل كأس العالم 2026

إن جاء ذكر تألق خالد الغنام، فلا بد من ذكر اسم النصر فهو النادي الذي قضى بين صفوفه ثلاثة أعوام متتالية، دون أن يحصد أي ثمار!
الغنام كان قد بدأ مسيرته في نادي القادسية، قبل أن يظفر النصر بخدماته في يناير 2020، وقد بدأ مؤشره في التراجع من هنا، حيث لم يفلح في حجز مكانه الأساسي بين صفوف العالمي، حتى تقرر إعارته للفتح في يناير 2023 ولمدة ستة أشهر، ثم الاستغناء عنه نهائيًا إلى الاتفاق في يناير 2024.
وخلال تلك السنوات، شارك مع النصر في 105 مباريات، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع 11 آخرين.
لكن الاستغناء عنه ومن ثم التألق مع الاتفاق وكذلك الظهور بشكل جيد خلال موسم الإعارة إلى الهلال (2024-2025)، والآن ها هو قريبًا من قيادة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، يضع النصر في موقف محرج أمام جماهيره!
ويذكر الجمهور مباشرةً بالاستغناء الصادم عن فراس البريكان في صيف 2021 إلى الفتح، الذي تألق معه بشكل أكثر من رائع، حتى قاده لقيادة هجوم المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وحاليًا ها هو يتألق مع الأهلي.
فهل يتعلم النصر الدرس من التفريط في أكثر من موهبة شابة ومن ثم تألقها بشكل كبير؟!