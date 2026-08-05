حارس محلي يعوض النصر عن نواف العقيدي .. وتحذير: الصفقة ربما تخالف لائحة الاحتراف!

عقد العقيدي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم المقبل (2026-27)، لكنه يرفض تجديد عقده مع العالمي، على إثر خلافات حول الشروط المالية، بحسب التقارير.

فيما زعم الصحفي متعب بن عبدالله الهزاع أن إدارة العالمي اجتمعت مع الحارس، وعرضت عليه أن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل مقابل تمديد عقده، لكنه أصر على الرحيل.

وحتى الآن يلتزم العقيدي الصمت، لكن وكيله مشعل السفاعي زاد الجدل جدلًا بمنشور عبر حسابه على منصة "إكس"..

السفاعي استشهد بحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – القائل: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجورِ، وَإِنَّ الفُجورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِندَ اللهِ كَذَّابًا".

ولم يتبين ما المقصود باستشهاد السفاعي، وما إذا كان يقصد أنباء تمسك الحارس بالرحيل بشكل عام أم ما قيل عن عرض النصر عليه المشاركة أساسيًا مقابل البقاء.



